Testspielsieg für Erbach

Der Fußball-Bezirksligist TSV Erbach hat ein Vorbereitungsspiel gegen den A-Ligisten TSV Bermaringen mit 3:1 (2:0) gewonnen. Marco Kutz brachte den nicht in Bestbesetzung angetretene Heimmannschaft in Führung (21. Minute), Pascal Meyer erhöhte per Strafstoß auf 2:0 (37.). Nach der Pause verkürzte Jörn-Ivo Hiller für den Tabellenzweiten der Kreisliga A, Edon Dibrani erzielte mit einem Elfmeter in der 78. Minute den 3:1-Endstand. Vor dem ersten Punktspiel in der Bezirksliga Donau/Iller am 17. März bestreiten die Erbacher zwei weitere Testspiele gegen einen A-Ligisten: am Mittwoch, 6. März, 19 Uhr, zu Hause gegen den FV Senden und am Sonntag, 10. März, 14 Uhr, bei der TSG Söflingen.