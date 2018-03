Teile Erbachs ohne Strom

Etliche Haushalte und Betriebe im Osten Erbachs, in Ringingen, Bach und Donaurieden waren am Dienstagvormittag ohne Stromversorgung. Ein Bagger hatte bei Tiefbauarbeiten ein 20 000 Volt-Kabel beschädigt, teilt die Netze BW GmbH mit.

Am Dienstagvormittag um 9.20 Uhr beschädigte ein Bagger bei Tiefbauarbeiten an der Hauptstraße im Erbacher Stadtteil Bach das dort in der Erde liegende 20 000 Volt-Kabel der Netze BW. Das führte zunächst zu einem Kurzschluss, durch den wiederum eine Freileitung auf dem gleichen Leitungsstrang am östlichen Stadtrand von Erbach abriss. Betroffen waren schätzungsweise eine mittlere dreistellige Anzahl von Haushalten und Betrieben im Osten Erbachs, in Ringingen, Bach und Donaurieden.

Den Monteuren der Bereitschaft gelang es durch Schaltmaßnahmen in enger Abstimmung mit der Netzleitstelle in Ravensburg zwischen 10.11 und 10.50 Uhr die Versorgung nach und nach wieder aufzubauen. Für die zwischen den beiden Fehlerstellen liegenden Anschlüsse musste allerdings ein Notstromaggregat herangeschafft werden, das seit 12.06 Uhr Strom lieferte. Noch im Verlauf des Dienstags sollte zumindest einer der beiden Schäden repariert sein, damit die Versorgung wieder aus dem Netz erfolgen kann. Erschwerend kommt bei Schaltmaßnahmen wie bei den Arbeiten der Umstand hinzu, dass auch in der Nähe der gerissenen Leiterseils aktuell gebaut wird.

Die Stromkreise der 20 000 Volt-Mittelspannungsnetze der EnBW- Tochter Netze BW werden als offene Ringe betrieben. Im Störungsfall können beschädigte Abschnitte – in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen – „herausgeschaltet“ werden. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur lassen sich die meisten der betroffenen Ortsnetzstationen sozusagen „von der anderen Seite“ versorgen, lange bevor die Reparatur beginnt. Im vorliegenden Fall hatte der doppelte Schaden jedoch dazu geführt, dass die dazwischen liegenden Stationen beidseitig vom Netz abgeschnitten waren.