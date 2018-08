Team vom Graumershof in Bach bringt dem Nachwuchs das Reiten nahe

Im Rahmen des Erbacher Ferienprogramms haben zehn Kinder am Donnerstag erfahren, was alles dazugehört, wenn man Reiten will. Das Team des Graumershofs in Bach legte neben der Erfahrung des Reitens besonderen Wert darauf, dass die Kinder einiges an Wissen über die Vierbeiner mitnehmen.

Als erstes ging es morgens mit den Pferden auf die Koppel, berichtet Janina Rybinski, die zusammen mit drei anderen Helfern die Kinder betreute. Danach wurden die Ponys geholt und diese für das anschließende Reiten vorbereitet. Dazu mussten die Tiere erst einmal geputzt und gestriegelt werden und sowohl die Sättel als auch die Trensen gereinigt und gepflegt werden. „Manche Kinder waren schon ungeduldig und haben gefragt, wann das Reiten los geht. Wir wollen aber den richtigen Umgang mit Pferden vermitteln und den Kindern klar machen, dass ein Pferd ein Lebewesen und kein Spielgerät ist“, so Rybinski. Die Teilnehmer hätten das aber auch schnell verstanden und stellten interessiert die unterschiedlichsten Fragen zum Thema Pferd, die das Team so gut wie irgend möglich zu beantworten versuchte, auch wenn es sich manchmal um schwierige Themen handelte. „Der Vormittag soll nicht nur eine lockere Freizeit sein, die Kinder sollen Sachverhalte verstehen und etwas mitnehmen.“

Nachdem die Pferde für’s Reizten fertig gemacht worden waren, ging es in die Halle, wo jeweils ein Kind im Sattel saß und das andere das Tier führte. Erst langsam und dann immer schneller bis hin zum Trab ritten die Kinder, die mit Sicherheitsausrüstung, wie Helmen, ausgestattet waren. Am Ende der Veranstaltung waren die Teilnehmer schon recht sicher im Sattel, obwohl die meisten am Morgen noch gar keine Erfahrung mit Pferden hatten.