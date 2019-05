Türkspor Neu-Ulm holt Bezirkspokal

Den ersten Erfolg der Saison haben die Fußballer von Türkspor Neu-Ulm schon mal verbucht. Am Donnerstagabend gewannen die auch in der Bezirksliga um den Titel kämpfenden Neu-Ulmer den Bezirkspokal mit einem 3:1 (2:0) im Finale gegen den Kreisligisten TSV Blaustein II. Türkspor unterstrich im Donauwinkelstadion in Erbach außer in der Schlussphase seine Favoritenrolle, war spielbestimmend und wesentlich torgefährlicher. In der 25. Minute gingen die Neu-Ulmer durch Serdar Özkaya in Führung. Özkaya legte in der 40. Minute zum 2:0 nach. Von Blaustein war bis dahin wenig zu sehen. Vier Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Ilir Tupella mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 3:0. Danach plätscherte die Partie dahin, bis Maximilian Schalk für Blaustein auf 3:1 verkürzte (70.). Der TSV witterte seine Chance und hatte Chancen (darunter ein Pfostenschuss), doch Zählbares sprang nicht mehr heraus.