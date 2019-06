SV Ringingen vor dem großen Wurf

Nach dem Sieg in der Qualifikation am vergangenen Sonntag steht dem SV Ringingen erneut eine Bewährungsprobe bevor. Gegner ist am Samstag, 22. Juni, der erste Nichtabsteiger der Bezirksliga Donau, der FC Krauchenwies/Hausen. Gegen die Hohenzollern ist der A-Kreisligist aus der Region keineswegs Außenseiter.

FC Krauchenwies/Hausen – SV Ringingen (Samstag, 15 Uhr, in Ertingen). - Der Sieg gegen die SGM Alb-Lauchert hat das Selbstvertrauen beim SV Ringingen gestärkt. Der Gegner am Samstag im Relegationsspiel ist dem SVR zwar völlig unbekannt, doch diese Tatsache könnte auch von Vorteil sein.

FC Krauchenwies/Hausen: Die Hohenzollern sind eine etablierte Bezirksliga-Mannschaft. Letztmals nach der Saison 1973/74 war der FC Krauchenwies in einer solchen Situation und stieg damals ab. Zwischenzeitlich spielte der Verein auch schon in der Landesliga. Doch jetzt hat der Ringinger Gegner eine schlechte Saison hinter sich. „Von den letzten neun Spielen haben wir sieben verloren“, zeichnet der FC-Vorsitzende Marcel Gauggel ein düsteres Bild. Die Fusion mit dem SV Hausen am Andelsbach hat nicht den erhofften Erfolg gebracht. Kurz vor Ende der vergangenen Runde wurde sogar die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb der Kreisliga A2 zurückgezogen.

Die Ausbeute in der Bezirksliga-Saison 2018/19 war bescheiden. Sowohl in der Vorrunde als auch in der Rückrunde hat der FC Krauchenwies/Hausen jeweils nur 15 Punkte geholt. Der letzte Sieg gelang am 6. April beim 1:0 in Altshausen. „Wir hatten viel Verletzungspech“, sagt FC-Sprecher Marcel Gauggel. Am Samstag könne der Ringinger Gegner jedoch in stärkster Aufstellung antreten: „Die junge Truppe muss ihren Mann stehen“, so Gauggel. Krauchenwies hat einen starken Nachwuchs und es wäre nach Gauggels Ansicht bedauerlich, wenn die Mannschaft absteigen würde. Am vergangenen Sonntag hatten die Hohenzollern Gelegenheit, sich ein Bild vom Gegner Ringingen zu machen. Marcel Gauggel erwartet heute ein ausgeglichenes Spiel, für das es keinen Favoriten gibt.

SV Ringingen: „Das Spiel über 120 Minuten gegen die SGM Alb-Lauchert hat in der zurückliegenden Woche immer noch nachgewirkt“, sagt Ringingens Trainer Thorsten Seeger. Einige Spieler seien nach dem 2:1 nach Verlängerung im Entscheidungsspiel noch etwas angeschlagen, doch es wird gegen Krauchenwies/Hausen dieselbe Mannschaft auf dem Platz stehen, die das Entscheidungsspiel gegen Alb-Lauchert erfolgreich überstanden hat.

Die Mannschaft des SV Ringingen ist erneut voll motiviert und möchte einen erfolgreichen Schlusspunkt hinter die Saison 2018/19 setzen. „Alles beginnt von vorne“, so Thorsten Seeger, für den es das letzte Spiel als SVR-Trainer sein wird. Der psychologische Vorteil liegt aus Sicht von Seeger beim Kreisligisten, denn er habe eine sehr gute Runde gespielt. Beim SV Ringingen wurde in dieser Woche noch dreimal trainiert. Dadurch ist das Team vom Hochsträß sehr gut vorbereitet auf das Relegationsspiel gegen den Bezirksligisten.