SV Ringingen jetzt Tabellenzweiter

Das SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A hat am Sonntag der SV Ringingen klar gewonnen. Lohn ist das Vorrücken auf Platz zwei, da zur gleichen Zeit der FV Schelklingen-Hausen in Oberdischingen verlor.

SZ-Topspiel: SV Ringingen – SF Kirchen 4:1 (2:1). - Tore: 1:0 Daniel Kress (10.), 2:0 Patrick Götz (23.), 2:1 Alexander Knittel (35.), 3:1 Raphael Müller (67.), 4:1 Daniel Kress (75.). - Besondere Vorkommnisse: Marcel Rueß hielt einen Elfmeter von Raphael Müller, Rot für Stefan Denkinger (Ringingen) und Sebastian Tress (Kirchen) in der 45. Minute. - Es kam dem Gastgeber sehr entgegen, dass Daniel Kress schon nach zehn Minuten das 1:0 erzielte. Dann hatten die Gäste eine gute Ausgleichschance. Auch vor dem 2:0 waren zunächst die Sportfreunde im Angriff. Ringingen startete einen schnellen Gegenangriff und konnte erhöhen. Vor der Pause stand noch einige Male der Gästetorhüter im Blickpunkt und bewährte sich. Alexander Knittel verkürzte in der 35. Minute für Kirchen. Dann gab es eine unschöne Szene, bei der schließlich Stefan Denkinger (Tätlichkeit) und Sebastian Tress (Revanchefoul) Rot sahen.

Nach der Halbzeit spielten beide Mannschaften mit offenem Visier und die Gäste waren zunächst einige Zeit im Vorteil. Doch Raphael Müller drosch in der 67. Minute einen direkten Freistoß an die Unterkante der Querlatte, von wo er zum vorentscheidenden 3:1 ins Netz flog. Danach musste noch einmal die Latte für Gästetorhüter Marcel Rueß retten. Nach einem Gedränge in der 75. Minute hüpfte der Ball im Kirchener Strafraum auf. Daniel Kress war schneller als der Gästetorhüter und stellte auf 4:1. Um ein Haar wäre dem Gastgeber noch ein weiteres Tor gelungen, doch das wäre des Guten zuviel gewesen. Der Schiedsrichter leitete das Spiel souverän. - Reserven: 1:0.