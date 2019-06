SV Ringingen gewinnt die erste Runde

Ringingens Trainer Thorsten Seeger hatte seine Mannschaft auf die Stunde genau richtig eingestellt. Der SV Ringingen setzte sich im Entscheidungsspiel der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Donau in Dietershausen mit 2:1 nach Verlängerung gegen den Tabellenzweiten der Kreisliga A2, die SGM Alb-Lauchert durch. Der Zweite der Kreisliga A1 trifft nun am Samstag, 22. Juni, im Relegationsspiel auf den FC Krauchenwies/Hausen.

SV Ringingen – SGM Alb/Lauchert 2:1 n.V. (0:0, 1:1). - Die beiden Mannschaften zeigten ein weiträumiges Spiel und versuchten beide, recht rasch zu einem Tor zu kommen. In der zehnten Minute hatte der SV Ringingen seine erste Torchance, doch kurz darauf musste Torhüter Timo Braunsteffer eine gefährliche Situation zu entschärfen. In der 24. Minute rettete der Pfosten für Timo Braunsteffer, doch dann brachte Ringingen zweimal das Alb-Tor in Gefahr. Das 0:0 zur Halbzeit entsprach in groben Zügen dem bisherigen Spielverlauf.

Nach einem Ballverlust der SGM an der Strafraumecke nutzte Marcel Gassner die Gelegenheit eiskalt zum 1:0. Die Ringinger waren insgesamt zweikampfstärker und ihr Gegner kam nur selten zu einer Torgelegenheit. Kuriose Situation in der 70. Minute: Es war unübersichtlich, was sich im Ringinger Strafraum abspielte. Dreimal versuchten die Alb-Angreifer, den Ball über die Linie zu bringen. Dabei kam es zu einem Foul im Strafraum und es verletzte sich Alb-Stürmer Alexander Sauter so schwer, dass er nach Spielende mit dem Hubschrauber in die Klinik verbracht werden musste. Tobias Heißel verwandelte den fälligen Elfmeter.

Man hatte den Eindruck, dass der Ringinger Spielfluss nach dem Ausgleichstor zunächst gehemmt wurde und der Gegner Oberwasser erhielt. Alb-Lauchert wechselte jetzt Faye Badjie ein, der eine wirkliche Verstärkung war und für frischen Wind im Angriff seiner Mannschaft sorgte. Bajie versetzte ein ums andere Mal seinen Gegenspieler und es dauerte eine Weile, bis die Ringinger zum gewohnten Schwung zurückfanden. Doch bei zwei guten Chancen hätte die Mannschaft von Trainer Thorsten Seeger die Entscheidung noch vor Ende der regulären Spielzeit herbeiführen können. Schiedsrichter Florian Guth (Riedlingen) ließ aufgrund der Unterbrechung noch fünf Minuten nachspielen.

Die Zuschauer hatten den Eindruck, dass das nächste Tor die Entscheidung herbeiführen würde. Und dieser Treffer gelang dem Ringinger Goalgetter Daniel Kress in der 100. Minute mit einem Torschuss aus spitzem Winkel. Kurz nach dem erneuten Seitenwechsel sah SGM-Kapitän Tobias Heißel die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig vom Platz. Trotz dieser Schwächung setzte die SGM Alb-Lauchert in der Schlussphase der Verlängerung alles auf eine Karte. Noch in der letzten Minute hatte der SV Ringingen Glück, als ein gefährlicher Ball knapp über die Querlatte strich.

Relegationsspiel in Ertingen

Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel beim Ringinger Anhang keine Grenzen. Am Samstag, 22. Juni, 15 Uhr, kommt es nun gegen den ersten Nichtabsteiger der Bezirksliga, den FC Krauchenwies/Hausen, zur Entscheidung in dieser Relegation. Austragungsort des Relegationsspiels ist Ertingen.

Das Entscheidungsspiel der beiden A-Kreisliga-Zweiten am Sonntag in Dietershausen hatte einen Rekordbesuch von 1250 Zuschauern zu verzeichnen.