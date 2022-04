Straßenbaumaßnahmen in der Region starten

Das Regierungspräsidium Tübingen wird im Jahr 2022 erneut zahlreiche Straßenbaumaßnahmen auf den Bundes- und Landesstraßen im Alb-Donau-Kreis realisieren und will das Radwegenetz weiter ausbauen.

„Gerade in unserem ländlich geprägten Regierungsbezirk verbinden Verkehrswege Menschen miteinander und tragen entscheidend zur Prosperität der Wirtschaft bei. Auch in diesem Jahr leisten wir einen Beitrag für den Substanzerhalt der Straßen- und Radwegeinfrastruktur in Regierungsbezirk Tübingen. Mit den zahlreichen Baumaßnahmen gehen, trotz vorausschauender Planung, zwangsläufig immer wieder baustellenbedingte Verkehrsbeeinträchtigungen einher“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser. Über den genauen Beginn und Ablauf der Baumaßnahmen sowie die hierfür erforderlichen Verkehrsumleitungen wird das Regierungspräsidium in rechtzeitig jeweils vor Baubeginn informieren.

Neubau der B311 bei Erbach als Querspange zur B30

Bei der knapp sechs Kilometer langen und auf rund 54 Millionen Euro veranschlagten Neubaumaßnahme sind in den vergangenen Jahren bereits umfangreiche landschaftspflegerische und artenschutzrechtliche Vorarbeiten erfolgt. Im Anschluss wurde mit Brückenbauarbeiten begonnen. Mit den Brücken über die Westernach und im Zuge des Westernachweges sowie über die Bahnlinie Ulm - Sigmaringen wurden bereits drei von insgesamt 13 Brücken fertiggestellt.

Weitere fünf Brücken befinden sich derzeit im Bau, darunter die Brücken über die Donau und den Donaukanal. Die Fertigstellung dieser beiden Bauwerke, mit denen im Juli 2020 begonnen wurde, ist für den Herbst 2022 vorgesehen. Anfang März dieses Jahres wurde mit den Arbeiten zur Verlegung einer Gas-, einer Abwasser- und einer Wasserleitung von der Süd- auf die Nordseite der B 311 begonnen. Die Leitungsverlegung ist Voraussetzung für die nachfolgenden Straßenbauarbeiten, deren Baubeginn nach derzeitigem Stand ab Sommer 2022 vorgesehen ist. Gleichzeitig werden die Planungen für die verbleibenden Brücken vorangetrieben, damit diese parallel zum Straßenbau in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden können.

Verkehrsbehinderungen auf der B30

Fahrbahndeckenerneuerung Ulm-Donaustetten bis Laupheim Mitte

Die Fahrbahn der B 30 wird zwischen den Anschlussstellen Ulm-Donaustetten und Laupheim/Mitte in Fahrtrichtung Biberach für rund zwei Millionen Euro auf einer Länge von rund 4,6 Kilometern erneuert. Die Arbeiten beginnen am Montag, 25. April, und dauern voraussichtlich bis zum Mittwoch, 25. Mai.

Instandsetzung Brücke über den Feldweg bei Donaustetten

Im Zuge der B 30 wird im Ulmer Stadtteil Donaustetten eine Brücke über einen Feldweg aus dem Jahr 1978 instandgesetzt. Die Arbeiten an dem rund 14 Meter langen und rund 13 Meter breiten Bauwerk sollen in der ersten Julihälfte beginnen und bis Ende September abgeschlossen werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 500 000 Euro.

Fahrbahndeckenerneuerungen im Kreis

Zwischen Ehingen und Allmendingen

Die B 492 erhält zwischen dem Anschluss an die B 311 bei Ehingen und der Xaveriuskreuzung bei Allmendingen auf einem etwa 4,4 Kilometer langen Abschnitt eine neue Fahrbahndecke. Für die Arbeiten, die in der zweiten Augusthälfte beginnen und in der Woche nach den Sommerferien abgeschlossen sein sollen, sind rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt.

Ulm/Einsingen – Ulm/Donautal

Die Fahrbahn der B 311 zwischen den Ulmer Stadtteilen Einsingen und Donautal wird auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern für rund 450 000 Euro erneuert. Zur Minimierung verkehrlicher Auswirkungen sollen die Arbeiten in den Pfingstferien zwischen Mittwoch, 8. Juni, und Mittwoch, 22. Juni, ausgeführt werden.

Zwischen Münsingen-Magolsheim und Schelklingen-Ingstetten

Die L 240 erhält voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 ab der Kreisgrenze bei Münsingen-Magolsheim bis zur Einmündung in die L 232 in Schelklingen-Ingstetten auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern einen neuen Fahrbahnbelag. Die Kosten betragen rund 400 000 Euro.

Obermarchtal - Rechtenstein

Die L 249 wird zwischen dem Ortsende in Obermarchtal und der Donaubrücke in Rechtenstein voraussichtlich in der zweiten Julihälfte 2022 für rund 180 000 Euro einen neuen Fahrbahnbelag erhalten.

Emerkingen bis Munderkingen

Die L 273 erhält in den Pfingstferien ab dem Ortsausgang Emerkingen bis zur Einmündung der Hausener Straße in Munderkingen einen neuen Fahrbahnbelag. Die mit 360 000 Euro veranschlagten Arbeiten in dem rund zwei Kilometer langen Abschnitt sollen in der zweiten Junihälfte abgeschlossen sein.