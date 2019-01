Straße in Dellmensingen ab dem Frühjahr gesperrt

Im Frühjahr wird in Dellmensingen die Ulmer Straße für einige Zeit gesperrt, kündigte Ortsvorsteher Reinhard Härle im Ortschaftsrat an. Grund für die Sperrung wird die Verlängerung der Gasleitung sein. Rosalinde Völk fragte unter Verschiedenes nach dem Stand der Debatte zu einem Kreisel an der Humlanger Straße, um zu erfahren, dass der Bau im Mai beginnen soll. Dafür sei dann auch eine Vollsperrung für voraussichtlich zwei Monate notwendig, erklärte Härle. Er habe den Verantwortlichen mitgeteilt, dass die Straße aber zur Erntezeit wieder befahrbar sein müsse, ließ er das Gremium wissen. Erst mit dem zweiten Bauabschnitt zum Wohngebiet soll dann auch die Zufahrt dorthin gebaut werden, hieß es außerdem.

Für die Europawahl und die Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, werden noch Wahlhelfer aus der Bevölkerung gesucht, ließ der Ortsvorsteher wissen. Ratsmitglieder, die selbst wieder kandidieren, können nämlich nicht als Wahlhelfer fungieren. An Wochenende der Wahl findet in Dellmensingen auch das Dorffest statt, hieß es in der Ratssitzung.

Bereits jetzt hat sich der Ortschaftsrat auch mit der Beleuchtung des Christbaums im Dorf im Advent 2019 beschäftigt. Die Zeit dränge, machte Ortsvorsteher Reinhard Härle klar, weil der private Baum, der in der Lange Straße zur Beleuchtung genutzt werden darf, weiter gewachsen ist und die Lichterkette nicht mehr ausreichen wird, obwohl der Baum schon an der Spitze einmal gestutzt worden war. Härle und die Mitglieder verständigten sich auf eine Verlängerung der Ketten.

Weil der Baum weiter wachse und bald noch größere Steiger gebraucht werden, solle ein Standort für einen eigenen Baum ausgewählt werden, um diesen dann auch zu pflanzen, um bald eine Alternative zu haben. Geeignet für den Christbaum wäre die Grünfläche vor der Kirche, schlug Rudolf Scherer vor. Verhindert würde damit auch, jährlich eine Tanne für den Advent zu fällen und als Christbaum aufzustellen.

