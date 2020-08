Stoppelackerpflügen: Motocrossfahrer trainieren bei Erbach

Der MSC Erbach hat am Wochenende einmal mehr ein Stoppelackertraining vor dem Vereinsheim ausgerichtet. Nach den Gruppenbildern und der Fahrerbesprechung am Samstagmorgen begann es pünktlich zum Start um 10 Uhr aber zu regnen. Einige Unerschrockene nahmen dennoch die rund 1,3 Kilometer lange Strecke unter die Räder und fuhren erste Spuren in die Stoppeln.

Erst Regen - dann guter Grip

Aufgrund des anhaltenden Regens weichte die Strecke mehr und mehr auf und bescherte den Fahrern anspruchsvolle Trainingsbedingungen. Kurz nach der Mittagspause hörte der Regen auf und die Strecke trocknete schnell ab, sodass perfekte Bedingungen mit viel Grip entstanden.

Ein wenig Rennatmosphäre im rennfreien Jahr. (Foto: Fotos: MSC Erbach)

Dadurch konnten auch unsere jüngsten Mitglieder im Alter von vier und sechs Jahren erste Fahrversuche auf der eigens angelegten Kinderstrecke mit den Vereinsmaschinen machen.

Ein bisschen Rennatmosphäre

Auf der großen Strecke sorgte eine kleine Verfolgungsfahrt kurz vor Ende des Trainings sowohl bei den Fahrern als auch bei den Zuschauern für ein kleines bisschen Rennatmosphäre im bisher Corona-bedingt rennfreien Jahr 2020. Das kleine Wettrennen kam dadurch zustande, dass die schnelleren Fahrer später starteten als weniger schnelle, wodurch ein gewisser Leistungsausgleich stattfand.

Auch am Sonntag 30 Teilnehmer

Durch die Streckenpflege mit Traktor und Kreiselegge am Samstagabend war die Strecke am Sonntagmorgen erneut perfekt, sodass die fast 30 angereisten Vereinsmitglieder ideal trainieren konnten. Um das Training zu intensivieren sorgten zwei Staffel-Fahrten mit sehr ausgeglichenen Zwei-Mann-Teams für spannende Runden auf der mittlerweile ausgefahrenen Strecke.

Auch neben dem Training auf der Strecke gab es im Fahrerlager einiges aufzuholen. Da der Sport und das Vereinsleben Anfang des Jahres stillstanden, waren alle Mitglieder froh, endlich wieder der großen Leidenschaft gemeinsam nachgehen zu können.