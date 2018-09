Starke zweite Halbzeit von Erbach

Der TSV Erbach hat in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller seinen dritten Saisonsieg verbucht. Doch der Gastgeber brauchte lange, um auf Touren zu kommen. Am Ende der ersten Halbzeit hatte Thalfingen die Nase vorn; die Gäste hatten in der neunten Minute einen Fehler des TSV durch Julian Mayer zum 1:0 genutzt. Nach der Pause steigerte sich Erbach enorm und kam durch Christoph Barth (48.) rasch zum Ausgleich. In den letzten 20 Minuten legte die Heimelf noch eine Schippe drauf, Eren Günay (72.), Marc Baumeister (77.) und Tim Maier (90.) schossen den klaren Erfolg heraus. In der Tabelle verbesserte sich Erbach auf Rang zehn.