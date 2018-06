Standort sichern und attraktiver machen

Der Posten der Schulleiterin an der Realschule in Erbach ist neu besetzt. Die neue Rektorin heißt Nicole Dolpp und stammt wie ihr Konrektor aus der Region. Die Ehingerin möchte viel an der Schule bewegen. SZ-Redakteur David Drenovak hat mit ihr über ihren Werdegang und neue Projekte an der Erbacher Realschule gesprochen.

Wie kam es, dass Sie sich als Rektorin in Erbach beworben haben?

Nach dem Abitur habe ich an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd die Fächer Mathematik und Biologie auf Realschullehramt studiert. Im Anschluss an mein Referendariat habe ich an verschiedenen Realschulen gearbeitet. Daneben habe ich auch als Fachberaterin für Unterrichtsentwicklung im Bereich der Lehrerfortbildung mitgewirkt. Mein wachsendes Interesse daran, Schulentwicklung aktiv mitzugestalten, hat dazu geführt, als Konrektorin an der Federseeschule in Bad Buchau tätig zu werden. Nach zweieinhalb Jahren habe ich mich dann dazu entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen und mich auf eine Stelle als Schulleiterin zu bewerben. Dabei habe ich mich bewusst für die Stelle an der Realschule Erbach entschieden.

Und wieso gerade Erbach?

Die Realschule Erbach bietet seit Jahren ein hervorragendes Bildungsangebot. Dieses mit allen am Schulleben Beteiligten weiterzuentwickeln, hat mich gereizt. Zudem bietet mir die räumliche Nähe zu meinen Wohnort Ehingen, die Möglichkeit aktiv am schulischen und kulturellen Leben in Erbach teilzunehmen.

Was steht bei Ihnen aktuell an Arbeit an?

Momentan bin ich dabei, das Kollegium, die Schülerinnen und Schüler sowie Eltern kennenzulernen. Darüber hinaus mache ich mich mit dem Schulalltag vertraut und verschaffe mir einen Überblick über die Vorgänge, Projekte und Aktionen, die in diesem Schuljahr anstehen.

Sind Sie komplett aus demUnterricht ausgeplant?

Nein, ich unterrichte natürlich noch. Dieses Schuljahr sind es allerdings nur drei Stunden. In Klasse 6 habe ich zwei Stunden „Differenzierter Unterricht“ im Fach Mathematik übernommen. Hier werden den Schülerinnen und Schülern individualisierte Lernmaterialien bereitgestellt, um das Weiterlernen jedes Einzelnen optimal zu fördern. Außerdem unterrichte ich Biologie in einer zehnten Klasse.

Haben Sie schon Pläne für die Realschule Erbach?

Grundlegend möchte ich den Standort der Realschule in Erbach sichern und die Attraktivität der Schule noch weiter steigern. Dazu kann mit Sicherheit die geplante Einführung eines bilingualen Zugs beitragen, aber auch der Ausbau unserer Bildungspartnerschaften spielt hier für mich eine wichtige Rolle. Daneben erarbeiten wir gerade ein Konzept, wie wir an unserer Schule noch besser auf heterogene Lerngruppen eingehen können. Unser Ziel ist es, für jede Schülerin und jeden Schüler das passende Lernangebot zu bieten. Dabei ist es uns besonders wichtig, die Kinder sowohl zu fördern als auch zu fordern. In diesem Zusammenhang ist für mich auch die Zusammenarbeit mit den Eltern entscheidend. Ich möchte eine Schule schaffen, bei der alle am Schulleben Beteiligten an der Gestaltung der Schule mitwirken können.

Gibt es schon konkrete Projekte?

Neben dem Aufbau des bilingualen Zuges, dem Ausbau unserer Bildungspartnerschaften und der Einführung des neuen Bildungsplanes im nächsten Schuljahr, wollen wir die Ganztagesangebote an der Realschule Erbach weiter ausbauen. Dazu sind wir auf der Suche nach Personen, die gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und sich vorstellen können – im Rahmen des Jugendbegleiter-Programmes – aktiv an der Realschule Erbach mitzuwirken.

Sie und Ihr Konrektor sind noch relativ jung, ist man da als Schulleitung noch besonders motiviert?

Ich denke, Motivation hat nichts mit dem Alter zu tun. Im Kollegium habe ich schon jetzt viele Lehrkräfte kennengelernt, die bereits seit einigen Jahren an der Realschule Erbach unterrichten und noch immer hoch motiviert sind. Mir ist es besonders wichtig diese Motivation aufrechtzuerhalten.