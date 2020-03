Stadtkapelle stellt Weichen für die Zukunft

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Stadtkapelle im Musikerheim wurde am Freitag in kleiner Besetzung das Jahr 2019 abgeschlossen. Für die Zukunft wurden die Weichen gestellt, was auch einige Veränderungen im Vorstand mit sich gebracht hat.

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Stadtkapelle Erbach machte Michael Schnalzger als Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit deutlich, dass wegen des Coronavirus die Jahreshauptversammlung kurz und ohne gemütliches Beisammensein am Ende stattfinden werde. Ältere oder gesundheitlich angeschlagene Mitglieder waren der Versammlung ohnehin fern geblieben. Anhand vieler Fotos ließ Schnalzger das Jahr 2019 Revue passieren. Dabei nannte er auch die wichtigsten Themen und Beschlüsse der Ausschusssitzungen wie Jugendarbeit über Rock am Baggersee und die Zusammenarbeit mit der Musikschule, mit der gemeinsam Pauken angeschafft wurden. Zu den Höhepunkten gehörten 2019 das Herbstkonzert, der Ausflug nach Pliezhausen bei Stuttgart mit einem Doppelkonzert mit dem Musikverein Pliezhausen sowie das Rathausplatzkonzert.

Die Kapelle nimmt nicht am Kreismusikfest 2020 teil. Für das Gartenfest wurde ein neuer Holzkohlegrill gebaut. Das Fest wird dieses Jahr nur eintägig am Sonntag stattfinden. Ferner berichtete Schnalzger über die Modernisierungsmaßnahmen am Musikerheim. Im Schuljahr 2020/2021 soll in Kooperation mit der Musikschule eine Blockflötengruppe eingerichtet werden, zwei Anmeldungen lägen bereits vor. Bezüglich der Altkleidersammlung sei das Aufkommen der abgegebenen Kleider konstant geblieben, die Erlöse seien aufgrund der Marktpreise jedoch zurückgegangen. Die Mitgliederzahl ist von 432 auf 418 gesunken, gestiegen ist die Zahl der aktiven Musiker von 48 auf 54. Die Jugendkapelle schrumpfte 2019 von 20 auf 16 Mitglieder. Die Teilnahme an den Proben hat bei 63 Prozent gelegen, mit je 90 Prozent waren Karl Bucher, Erwin Rues und Andreas Schiedel die fleißigsten Probenteilnehmer. Abgesagt wurde das Benefizkonzert in der Kirche am 5. April. Im Mitteilungsblatt und auf der Website werde über die weiteren Termine informiert.

Martina Schönle als Vorstand Finanzen konnte im ideellen Bereich ein erfreuliches Plus vermelden, und auch die Einnahmen durch Veranstaltungen waren gut. Die krankheitsbedingt nicht anwesenden Kassenprüfer Karl-Heinz Pfisterer und Jutta von Zabern haben die Entlastung des Vorstands empfohlen. Diese wurde von Bürgermeister Achim Gaus vorgenommen und fiel einstimmig aus. Gaus sagte, „der Musikverein ist Teil des Stadtlebens und des kulturellen Lebens“. Er betonte den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der durch den Verein gestärkt werde, und sagte: „Der Verein ist ein starker Partner beim Stadtfest.“ Auch die Jugendarbeit sei ein wichtiger Beitrag für das Stadtleben, wobei er sich weitere Mitglieder für die Jugendkapelle wünschte. „Wir müssen auf die Menschen zugehen. Von alleine kommt niemand mehr in den Verein“, so Gaus.

Theresa Braun freute sich im Bericht der Jugendleitung, dass zwei Jugendliche 2019 die D1-Leistungsabzeichen bestanden haben. Bei den Wahlen wurde Michael Bucher als Vorstand Wirtschaftsbetrieb bestätigt. Monika Keller löste als Vorstand Finanzen Martina Schönle ab, die nach acht Jahren nicht mehr angetreten war und mit großem Applaus verabschiedet wurde. Bestätigt wurden die aktiven Beisitzer Nadine Vogt, Achim Halder und Bernhard Schütz, neu dabei ist Simone Junginger. Als Beisitzer für die Fördermitglieder wurden Melanie Eberle, Iris Stetter und Martina Schönle gewählt. In die Jugendleitung neu gewählt wurde Laura Eberle.

Michael Schnalzger dankte den ausscheidenden Ausschussmitgliedern Rolf Demmelmaier (Beisitzer aktiv), Oliver Steck, Monika Butter und Susanne Olschewski (Beisitzer Fördermitglieder) sowie Christine Schmidberger (Vorstand Organisation) und Jolanda Schniertshauer (Vorstand Orchesterbetrieb), die nicht ersetzt wurden.