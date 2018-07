Stadt Erbach hilft der Hospizgruppe

Im Januar 2008 hat sich ein Initiativkreis unter dem Leitgedanken "Bis zuletzt in Würde leben können" als Hospizgruppe Erbach-Schmiechtal gebildet.-Die Ausbildung dort kostet Geld. Die Stadt Erbach greift dem Kreis deshalb finanziell unter die Arme.

Die Gruppe hat mit der Ausbildung von 17 ehrenamtlichen Helfern begonnen. Sie dauert 18 Monate und kostet Geld.-Die bürgerlichen und kirchlichen Gemeinden haben ihre Hilfe zugesagt, wenn das Spendengeld nicht reichen-sollte. Im Mai dieses Jahres hat auch die Frauenrechtsvereinigung Zonta beim Frühling im-Schloss die-neue Gruppe unterstützt. Doch Spenden sind nicht kalkulierbar, und die Hospizgruppe soll nicht an fehlenden oder zu geringen Spenden scheitern. Bereits in diesem Jahr wurde ein Aufwand von 5300 Euro kalkuliert, im nächsten-Jahr und in den Folgejahren-sind schon rund-30 000 Euro angesetzt.

Bürgermeister Paul Roth will nicht, dass die Gruppe am Finanziellen zerbricht. Am Montag hat er beim Verwaltungsausschuss um den Beschluss gebeten,-ein-Ausfallrisiko mit maximal 2931,50 Euro pro Jahr mitzutragen. Das sind 0,22 Cent pro Einwohner. Der Beschluss gilt erstmals-bis 2012, das Gremium stimmte-einmütig zu. (hd)