Störungen am Bahnübergang: Erneut Zugausfälle in Erbach

Auf der Bahnstrecke Ulm - Biberach ist es am Mittwochabend und dem frühen Donnerstagmorgen zu Störungen gekommen: In deren Folge sind auf dem Teilabschnitt Erbach und Laupheim West Züge ausgefallen oder verspätet abgefahren. Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt, gab es eine Störung am Bahnübergang in Dellmensingen.

Störung an einem Bahnübergang auf der Strecke #Ulm Hbf - #Biberach (Riß) zwischen #Erbach (Württ.) und #Laupheim West. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen. Update folgt.— DB Regio Baden-Württemberg (@DBRegio_BW) March 21, 2019

Es handelte sich um eine technische Störung ohne Zusammenhang zur Störung in der Vorwoche, so ein Sprecher. Die Züge fuhren mit schriftlichem Befehl bis die Techniker die Störung behoben hatten.

Update: Störung an einem Bahnübergang auf der Strecke #Ulm Hbf - #Biberach (Riß) zwischen #Erbach (Württ.) und #Laupheim West wurde behoben. Bitte rechnen Sie in der Folge der Betriebsbeeinträchtigung mit Verspätungen.— DB Regio Baden-Württemberg (@DBRegio_BW) March 21, 2019

Wer mit der Bahn fährt, der braucht Geduld. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Nur drei von vier Fernzügen waren Deutschlandweit im vergangenen Jahr pünktlich. Jetzt hat eine Anfrage der SPD an das Verkehrsministerium von Baden-Württemberg eine besorgniserregende Antwort ergeben: Das Ministerium spricht von einem „desolaten Zustand" des Unternehmens Deutsche Bahn.