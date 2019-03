Störungen am Bahnübergang: Erneut Ausfälle in Erbach

Auf der Bahnstrecke Ulm - Biberach ist es am Mittwochabend und dem frühen Donnerstagmorgen zu Störungen gekommen: In deren Folge sind auf dem Teilabschnitt Erbach und Laupheim West Züge ausgefallen oder verspätet abgefahren. Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt, gab es eine Störung am Bahnübergang in Dellmensingen.

Technische Störung

Es handelte sich um eine technische Störung ohne Zusammenhang zur Störung in der Vorwoche, so ein Sprecher. Die Züge fuhren mit schriftlichem Befehl bis die Techniker die Störung behoben hatten.