Sportverein feiert 90. Geburtstag mit einem Kunstprojekt

Der Oberdischinger Sportverein (SVO) feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. 90 Jahre wird der Verein alt, der in der Vergangenheit und heute noch ein vielfältiges Angebot für die Bürger bereithält. So organisieren die Mitglieder abseits des Sportlichen beispielsweise jedes Jahr ihre Dorfhockete. Diese soll heuer um eine Attraktion erweitert werden. Ein Kunstprojekt von Oberdischingern für Oberdischinger soll den Schlosspark in eine grüne Galerie verwandeln.

Das Projekt „Kunst im Park“ soll vom 3. bis 5. August die verschiedensten Kunstinstallationen zum 90. Geburtstag hervorbringen. Dabei kann jeder mitmachen, ob Profikünstler oder absoluter Kunstlaie. „Uns ist es wichtig, dass Einheimische und Auswärtige, die sich mit Oberdischingen verbunden fühlen, künstlerisch tätig werden“, erklärt Monika Wick, die zusammen mit Marianne Wurst die Projektleitung übernommen hat. Die einzelnen Kunstobjekte sollen sich zu einem Gesamtkunstwerk fügen, ganz so wie die einzelnen Abteilungen den Gesamtsportverein bilden. Gesucht sind Kunstobjekte und Installationen für den Außenbereich, die einen Bezug zum SVO haben. Egal ob die Künstler Töpfern, Malen, Fotografieren, Schreinern, Schweißen, Drechseln, Schnitzen oder Schreiben, jede Art der künstlerischen Verwirklichung sei willkommen, bekräftigt Marianne Wurst. Auch Liebhaber von Kettensägen oder der Ton- und Lichttechnik können mitwirken. Einzige Voraussetzung sei der Spaß am künstlerischen Tun und an der gemeinsamen Sache. Die Idee ist, den Sportverein mit all seinen unterschiedlichen Abteilungen mit Witz und Überraschung künstlerisch umzusetzen.

„Profikünstler sind genauso angesprochen, wie Menschen, die gerne in ihrer Freizeit kreativ mit ihren Händen arbeiten und Freude haben, an einem großen Gemeinschaftsprojekt mitzuwirken“, sagt Marianne Wurst. Ursprünglich hätten die Verantwortlichen überlegt, einen Kunsthandwerkermarkt zu organisieren, doch dies scheiterte an der umfangreichen Logistik. Wurst erinnerte sich an ein deutsch-österreichisches Kunst-Symposium, welches sie vor rund 20 Jahren im Park organisiert hatte. Schnell war die Idee des Kunstprojekts ausgearbeitet und sämtliche Verantwortliche begeistert. So hat „jeder Teilnehmer von ‚Kunst im Park‘ zusätzlich die Möglichkeit, zu Präsentation und Verkauf seiner sonst üblichen Arbeiten“, sagt Wick.

Bei einem ersten Informationsabend sollen sich interessierte zusammenfinden und auch Kunstgruppen entstehen. Auch seien Leute angesprochen, die nur mitmachen wollen und etwas schaffen, auch wenn sie keine eigene Idee haben. „Wir versuchen, alle einzubinden und für jeden ein passendes Projekt zu finden, bei dem er sich künstlerisch austoben kann“, sagt Marianne Wurst. Ganz konkret habe sich bisher eine Künstlerin gemeldet, die Mitstreiter in Sachen „Stricken“ sucht. Zudem soll es beispielsweise einen Pavillon für Fotografien und Bilder geben, um etwas wetterunabhängig zu sein. Wünschenswert wäre es, wenn zumindest 20 Leute zum Infoabend kämen, sind sich die beiden Organisatorinnen einig. „Wenn es 30 oder 40 werden, ist das aber nicht problematisch“, fügen sie unisono mit einem Lachen an.

Anmeldung zum ersten Infoabend im Sportheim am 28. März, um 19 Uhr sind via E-Mail: marianne.wurst@t-online.de oder telefonisch unter 07305/919297 möglich. Hier erhalten Interessierte auch Hilfestellung bei der Ideenfindung und Umsetzung Ihres Projektes. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, hat die Gelegenheit, bei weiteren Infoabenden in das Projekt einzusteigen. Projektleitung und Ansprechpartner sind Monika Wick (Telefon: 07305/88 79) und Marianne Wurst (Telefon: 07305/91 92 97).