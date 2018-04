Sportfreunde Donaurieden weihen neues Sportheim ein

Die Sportfreunde Donaurieden haben nach Wochen und Monaten harter Arbeit, die Einweihung ihres frisch renovierten Vereinsheims gefeiert. Mit einem Tag der offenen Tür und einer Einweihungsfeier präsentierten sie am Sonntag die modernisierten Räumlichkeiten der Öffentlichkeit.

Zu diesem Anlass begrüßte Felix Baur, Vorsitzender der Sportfreunde Donaurieden, einige Gäste, unter anderem Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele und Bürgermeister Achim Gaus. Anschließend berichtete er über den Ablauf der notwendig gewordenen Renovierung des nun bereits 30 Jahre alten Sportheims. Begonnen hatten die Sportfreunde mit dem Gastraum, den Umkleideräumen und dem Flur. Dazu kam noch eine teilweise Erneuerung des Inventars in diesen Räumlichkeiten. Da die Heizungsanlage die Abgasnormen nicht mehr erfüllte, wurde dieses Manko durch einen neuen Holzkessel behoben. In Planung für die nächste Zeit ist dann noch die Sanierung der Toiletten und auch der Trainingsplatz sollte ebenfalls in einigen Wochen dann noch saniert werden.

Felix Baur ging in seiner Rede auch auf die entstandenen und kommenden Kosten ein. Er dankte sowohl der Stadt Erbach als auch den vielen Helfer und Gönnern, die den Sportverein finanziell und tatkräftig bei seinen Baumaßnahmen unterstützt haben. Ebenfalls richtete er seinen Dank an den benachbarten Schützenverein in Donaurieden, der während der Renovierungszeit viel Verständnis für etwaige Unannehmlichkeiten aufgebracht hatte. Die Renovierung des Gebäudes begann im November vergangenen Jahres und endete im März, vor dem ersten Punktspiel. Das kostete den Verein neben viel Schweiß auch 2200 geleistete Arbeitsstunden.

Bürgermeister Achim Gaus lobte den Einsatz der Sportfreunde Donaurieden. Ebenso lobenswert fand der Ortsvorsteher von Donaurieden, Werner-Josef Ströbele, was die Sportfreunde geleistet hatten. Er betonte, dass dieser Einsatz nicht nur dem Verein geholfen habe, sondern auch der Gemeinde. Er wünschte den Sportfreunden eine weiterhin erfolgreiche Zukunft, insbesondere was den sportlichen Erfolg angehe. Nach den Ansprachen der Verwaltungsvertreter segnete Pfarrer Joachim Haas die renovierten Räume.

Das für diesen Nachmittag geplante Freundschaftsspiel gegen die SG Altheim II, wurde vom Gastverein aufgrund Spielermangels kurzfristig abgesagt. Die Sportfreunde und ihre Gäste ließen den Nachmittag dann mit einer gemütlichen Feier ausklingen.