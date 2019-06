Spontanfeier nach dem vorzeitigen Titelgewinn

Die Anspannung der vergangenen Wochen hat sich bei den Fußballern der SG Ersingen am späten Sonntagnachmittag in Jubel aufgelöst. Der Tabellenführer der Kreisliga B1 sicherte sich am vorletzten Spieltag der Kreisliga B1 die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga A. Die Mannschaft von Trainer Marco di Martino löste ihre Aufgabe zu Hause gegen Altheim II (4:0) und profitierte vom Patzer des Tabellenzweiten TSV Allmendingen beim FC Schmiechtal.

Drei Punkte Vorsprung hatten die Ersinger vor dem Spieltag, der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft war somit nicht sicher und daher auch kein Fest geplant. „Es war ja nicht klar, ob wir es schon schaffen oder nicht“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Ulrich Paez-Zamora. Als dann am Sonntag die Kunde von Allmendingens Niederlage kam, gab es kein Halten mehr. Mit Unterstützung des Sportheim-Wirts habe man eine „spontane Feier“ organisiert, so Paez-Zamora. Die Erleichterung, dass man in der Liga nicht mehr von den Verfolgern eingeholt werden kann, war riesig. „Der Druck ist jetzt weg“, sagt der Abteilungsleiter.

Und Druck war da, der Aufstieg das Ziel, auch wenn man es nach außen nie laut geäußert hatte. Aber nach dem verpassten Aufstieg in der Vorsaison – Ersingen wurde 2017/18 Dritter, drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten und späteren Relegationssieger Rißtissen – wollte die Mannschaft hoch. Ersingen setzte sich recht früh in der Vorrunde an die Spitze, doch die Verfolger – anfangs auch noch die SG Dettingen und der FC Schmiechtal, ehe sich der SSV Ehingen-Süd II und vor allem der TSV Allmendingen als Hauptkonkurrenten herauskristallisierten – blieben dran. Dabei patzten immer wieder mal auch die Verfolger, doch „wir haben die Steilvorlagen nicht nutzen und mal ein Polster aufbauen können“, sagt Ulrich Paez-Zamora, dessen Söhne Miguel Paez-Zamora und Vasco Paez-Zamora Stützen der Meistermannschaft sind.

Verloren hat Ersingen bisher nur ein Spiel (am fünften Spieltag beim FC Schmiechtal), aber in der Rückrunde gab es durch Unentschieden einige Punktverluste. Erst nach dem 3:1 am drittletzten Spieltag in Dettingen „waren wir ziemlich sicher, dass wir es packen“, so der SG-Abteilungsleiter. In den letzten Spielen ging es noch gegen Schlusslicht SG Altheim II und den Vorletzten KSC Ehingen – was sollte da bei drei Punkten Vorsprung noch passieren? Man blieb aber vorsichtig beim Tabellenführer und rechnete mit einer Entscheidung erst am letzten Spieltag, doch Allmendingens Niederlage beim FC Schmiechtal sorgte vorzeitig für Klarheit.

Nach der Spontanfeier am Sonntagabend soll eine größere Fete nach dem letzten Spiel und der Rückkehr der Mannschaft vom Spiel beim KSC Ehingen folgen. Am Sportplatz soll ein kleines Festzelt aufgebaut werden und „da feiern wir gemeinsam mit den Fans, mit Gönnern und Sponsoren“, sagt Ulrich Paez-Zamora. Dann werden sie auch den Meisterwimpel haben, denn auch der Staffelleiter hatte offenbar nicht mit einer Meisterschaftsentscheidung am vorletzten Spieltag gerechnet. (aw)