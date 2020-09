Spitzenspiel im Donauwinkelstadion

Mit dem hoch eingeschätzten ESC Ulm bekommt es der TSV Erbach am Sonntag, 27. September, in der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller zu tun. In der Kreisliga B3 sind die SF Dellmensingen am Sonntag Außenseiter gegen die SG Vöhringen-Illerzell.

Kreisliga A2: TSV Erbach – ESC Ulm (Sonntag, 15 Uhr). - TSV-Abteilungsleiter Dominik Essl hatte vor der Saison den ESC Ulm zu den Meisterschaftsanwärtern gezählt. Doch die Ulmer starteten mit einer Niederlage (0:2 gegen Pfuhl), zuletzt waren sie aber zweimal siegreich und liegen nur einen Punkt hinter den Erbachern, die sieben Punkte aus drei Spielen holten. Dies brachte die Tabellenführung, während der ESC Rang vier belegt.

Kreisliga B3: SG Vöhringen-Illerzell – SF Dellmensingen (Sonntag, 15). - Zwei hohe Niederlagen kassierten die Sportfreunde zuletzt, doch die Aufgaben werden nicht leichter. Am Sonntag wartet der Tabellenvierte, der am Donnerstag ein Nachholspiel in Grafertshofen und damit auch sein zweites Saisonspiel gewann.