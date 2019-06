Spitzenschiedsrichter aus Erbach

Zwei Schiedsrichter vom TSV Erbach sind die Aushängeschilder im Fußball-Bezirk Donau/Iller. Manuel Bergmann (29) hat eine erfolgreiche Regionalliga-Saison hinter sich, pfeift auch weiter in dieser Spielklasse und hat zudem in der Zweiten Bundesliga ein noch umfangreicheres Tätigkeitsfeld vor sich: Da Bergmann als Assistent an der Linie sowie als vierter Offizieller gut eingeschlagen hat, wird er künftig auch im „Kölner Keller“ eingesetzt, denn in der neuen Saison wird der Video-Beweis auch in der Zweiten Bundesliga angewendet. Der andere TSV-Schiedsrichter, der von sich reden macht, ist Matthias Wituschek (25). Nach zwei Jahren in der Verbandsliga steigt er in die Oberliga auf. Wituschek gelang der Sprung nach oben, weil er Notenbester eines speziellen württembergischen Förderkaders für talentierte Schiedsrichter war. Zuletzt pfiffen Bergmann und Wituschek beim Pfingstturnier in Ostrach. (sz)