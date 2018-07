Spielstraße „Im Schloßgarten“ rückt in weite Ferne

Dellmensingens Ortsvorsteher Reinhard Härle hat während der jüngsten Ortschaftsratssitzung die Ergebnisse einer verdeckten Verkehrszählung mit Geschwindigkeitsmessung vorgestellt. Demnach scheint ein verkehrsberuhigter Bereich, wie er von einigen Anwohnern in der Straße „Im Schloßgarten“ gefordert wird, immer unwahrscheinlicher. Gespräche mit den Antragsstellern sollen jetzt in der nahen Zukunft dabei für Klarheit sorgen.

Bei einer verdeckten Verkehrszählung, die zwischen dem 30. November und dem 19. Dezember 2017 an 20 Tagen stattfand, wurden insgesamt 1275 Fahrzeuge auf der Straße „Im Schloßgarten“ gezählt. Zu beachten ist allerdings, dass mit dem Begriff „Fahrzeug“ hierbei auch Fußgänger und Radler gemeint sind. „Das sind im Schnitt 64 Fahrzeuge“, sagte Ortsvorsteher Härle während der Präsentation im Musikraum der Grund- und Hauptschule. Da in der Zahl auch Fußgänger und Radler erfasst sind, kam aus dem Gremium die Frage, ob denn dort überhaupt viel mehr als Anwohnerverkehr herrscht. Das konnte zumindet Franz Kaim verneinen, der selbst in der besagten Straße wohnt. In dem Zeitraum vom 30. November bis 19. Dezember wurde in der Spitze ein Wert von 42 Stundenkilometern gemessen, der Durchschnitt lag bei 25 Stundenkilometern. Diese niedrigen Zahlen ließen dann auch erkennen, dass an Ort und Stelle eine sogenannte Spielstraße keinen Sinn ergibt. Ortschaftsrat Hans Seemann nutzte die Gunst der Stunde und appelierte an die Anwohner, sich an die Verkehrsregeln zu halten: „Man sollte da auch mehr Rücksicht aufeinander nehmen“, so Seemann während der Sitzung. Helmut Braun sagte mit Blick auf die Zahlen und die Unsinnigkeit eines verkehrsberuhigten Bereichs: „Das Ganze hat seinen Zweck erfüllt.“

Viergruppiger Kindergarten

Der Ortschaftsrat hat während seiner jüngsten Sitzung auch die Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen und an die Verwaltung der Stadt Erbach weitergeleitet. So steht die Einrichtung des viergruppigen Kindergartens in der Schule ganz oben auf der Liste. Hierbei müssen die Räume angepasst, ein Multifunktions-Fußboden eingebaut und gegebenenfalls auch die Toiletten umgerüstet werden. Letzteres allerdings nur, wenn die Räume bereits zum Kindergartenjahr 2019/20 benötigt werden. Weiter steht die Errichtung eines Kinderspielplatzes am Sportgelände auf der Wunschliste der Räte. Auch am Flutpolder soll sich einiges tun nach den Wünschen der Dellmensinger. Ein Rundweg soll angelegt werden, drei Bänke sollen als Ruhestätte dabei fungieren. Des Weiteren steht die Sanierung der Außenmauer des Friedhofs auf der Wunschliste, außerdem die bauliche Untersuchung der Leichenhalle und eine Radweg-Anbindung ins Industriegebiet. Die Ortschaftsräte folgten den Vorschlägen geschlossen.

Wasser im Jugendraum

In den Dellmensinger Jugendraum ist in der Vergangenheit Hochwasser eingedrungen. Davon ist vor allen Dingen der Keller betroffen. Die Holzverkleidung unter dem Fußboden ist völlig durchnässt und muss ausgetauscht werden. Die Baustelle in der Schulstraße ist laut Ortsvorsteher Härle besser gelaufen. Nächste Woche sind die Arbeiten fertig.