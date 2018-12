Spendenaktion bringt 2000 Euro für herzkranke Kinder

Gerd Koch und seine Helfer hatten sich am Wochenende wieder viel vorgenommen: Gemeinsam riefen sie zur Spendenaktion zugunsten der Ulmer Herzkinder auf – und auch in diesem Jahr kam ein vierstelliger Betrag zusammen. Schon zur Mittagszeit war viel los auf dem Parkplatz am Erlenbach Center, schließlich ging es um den guten Zweck – da störte das schlechte Wetter auch nicht.

Bei Kinderpunsch, Glühwein, Kaffee und Kuchen kam man miteinander ins Gespräch. Der Verein setzt sich für Kinder ein, die mit einem Herzfehler auf die Welt kommen.

Veranstaltung mit ernstem Hintergrund

Gerade weil die Verantstaltung einen ernsten Hintergrund hat, war es den Organisatoren wichtig, ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. Dazu zählte Kerzen ziehen, Kinderschminken und auch ein Auftritt der Flötenkids aus Dellmensingen. Den ersten Auftritt legten die Singflöhe Dellmensingen unter der Leitung von Pfarrer Joachim Haas hin, gefolgt von der „Schola Erbach“ geleitet von Gabi Aggeler. Ebenso unterhielten anschließend die Tanzzwerge des TSV Erbach das Publikum mit ihren Kindertänzen. Dabei wurden sie von Marion Späth und Birgit Zais gesanglich und beweglich unterstützt.

Melanie mit ihrer jüngeren Schwester Jennifer vor ein paar Jahren. (Foto: Ramona Köhler)

Die Besucher ließen sich trotz niedriger Temperaturen nicht davon abhalten, den Verein Ulmer Herzkindern mit ihren Spenden zu unterstützen. So kam am Ende des Tages eine stolze Summe von 2000 Euro zusammen. Ideengeber und Organisator Gerd Koch war sichtlich begeistert, dass auch in diesem Jahr eine stolze Summe zusammenkam, die er dem Verein überreichen kann.

Mit dem Geld werden unter anderem Seminar finanziert, wie auch heilpädagogisches Reiten, eine Herzsportgruppe und ein sogenanntes Herztreffen, bei dem Betroffene ihre Erfahrungen austauschen können.

