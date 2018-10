Spende für den Erbacher Notgroschen

Eine Scheckübergabe an den Erbacher Notgroschen hat am Samstagmittag im dm-Markt in Erbach stattgefunden. Franz Hermann von der Awo Erbach konnte einen Scheck in der Höhe von 600 Euro von der Leiterin des dm-Marktes in Erbach, Jessica Sperling, entgegennehmen.

Vom 14. bis 23. September fand die Aktion „Herz zeigen!“ im Erbacher dm-Markt statt. Bei dieser Aktion konnten die Kunden ihre „Helfer-Herzen“ zeigen, indem sie abstimmten, welcher der zwei dort ausgelobten Spendenempfänger die nächste Spende von dem dm-Markt erhalten sollte. Alle dm-Mitarbeiter übergaben den Kunden jeweils ein Herz-Kärtchen, das dann von ihnen in einer dafür vorgesehenen Säule in den auserwählten Abschnitt eingeworfen wurde.

Zur Wahl wurden zwei lokale Organisationen eingeladen, Spendenpartner des dm-Marktes zu werden. Zum einen war es der Erbacher Notgroschen unter der Trägerschaft der Awo Erbach, der Sozialfonds für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erbach. Dieser hilft und unterstützt Einzelpersonen, Alleinerziehende und Familien, die sich in einer aktuellen Notlage befinden, ganz unabhängig von Alter und Konfession. Es wird betroffenen Menschen geholfen, wenn alle staatlichen Instanzen noch nicht oder nicht mehr helfen können.

Jeder kann heutzutage plötzlich und unerwartet in eine finanzielle Notlage geraten. Dann ist Solidarität der Anderen gefragt und ein Für- und Miteinander.