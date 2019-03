SPD in Erbach hat die Liste voll

Der Vorsitzendenden des SPD-Ortsvereins Erbach, Magdalena Maria Ochs, ist es gelungen, der Nominierungsversammlung für die Gemeinderatswahl und Kreistagswahl genügend Kandidaten vorzuschlagen. Die Mitglieder bei der von der Kreisverbandsvorsitzenden Klara Dorner geleiteten Versammlung wählten die Kandidaten einstimmig.

Alle 18 Kandidaten aus Erbach, Dellmensingen und Ringingen stellten sich kurz mit ihren persönlichen Daten vor, nannten Mitgliedschaften und Funktionen in Vereinen. Das Wahlprogramm wollen die Kandidaten in einer Arbeitsgruppe in der kommenden Woche beschließen, sagte Ochs. Sie selbst gehört dem Gemeinderat seit 2009 an, ist AWO-Vorsitzende und Mitglied beim TSV.

Nach ihren Vorstellungen für die Arbeit nach der Wahl im Gemeinderat befragt, sagte sie: „Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass Erbach städtisch wird, habe die Erneuerung der Innenstadt ebenso im Blick wie die Teilorte.“ Das Jugendhaus sei umgesetzt worden, es müsse aber noch vieles optimiert werden. „Der ÖNPV ist noch ausbaufähig“, sagte sie.

Kandidaten haben Erfahrung

Elmar Röhr auf Listenplatz 2 ist ein alter Hase in Sachen Gemeinderat, gehörte von 1984 bis 2009 dazu und seit 2014 wieder. Für Anja Jehle ist es die erste Kandidatur, sie ist Mitglied im TSV und VdK. Georg Hafner war von 1984 bis 1994 im Gemeinderat, ist Mitglied in diversen Vereinen, Vorstand bei der AWO. Eva Ernst-Jahn war von 2009 bis 2014 im Gemeinderat, ist kirchlich und im Heimat- und Kulturverein engagiert. Paul Heisterkamp gehört zur Partnerschaftskommission Erbach-Thorigny. Er und seine Frau Maria-Luise waren nicht anwesend und wurden von Ochs vorgestellt. Brigitte Kalin ist in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Manfred Kling aus Dellmensingen gehört seit 2014 zum Gemeinderat Erbach. Karmen-Margarete Schuster ist in der Narrenzunft aktiv und ist Kassiererin bei der AWO. Wolfgang Garhofer ist Mitglied bei den SF Dellmensingen. Norbert Herbst ist seit zehn Jahren Ortschaftsrat in Dellmensingen.

Für Ringingen kandidieren Petra Hohlfeld und Karin Hohlfeld, beide sind seit zehn Jahren Mitglied der SPD. Die SPD-Kandidaten für die Ortschaftsräte Dellmensingen und Ringingen werden am Donnerstag, 14. März, in Dellmensingen im Gasthof Hirsch und am Mittwoch, 20. März, im Gasthof Adler in Ringingen nominiert.

Kreistagskandidaten gewählt

Für den Kreistag kandidieren für die SPD aus Erbach Maria Magdalena Ochs, Norbert Herbst, Wolfgang Garhofer und aus Blaustein Carsten Held und aus Oberdischingen Klaus Ebert.

