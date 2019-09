Späte Tore wenden Heimniederlage ab

Der TSV Erbach hat in der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller gegen den SV Offenhausen mit zwei Treffern in der Schlussphase eine Niederlage verhindert. Tim Maier erzielte in der 87. Minute das 2:3 und in der 94. Minute auch den 3:3-Endstand. Maier hatte auch das erste Tor für Erbach erzielt und in der 47. Minute die frühe Führung der Gäste (Hakan Güngör, 6. Minute) ausgeglichen. Nach Maiers 1:1 ging Offenhausen durch Direnc Eraslan wieder in Führung (55.), Jens Watzl erhöhte auf 3:1 (80.). Dann kam der Erbacher Schlussspurt gegen den SVO, der ab Minute 63 nach einer Roten Karte in Unterzahl war.