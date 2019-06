Späte Überraschung: 21-Jährige zieht erst jetzt in Kreistag und Gemeinderat ein

Im Wahlkreis Erbach hat das endgültige Ergebnis der Kreistagswahl eine Überraschung zutage gefördert: Elena Weber von den Grünen überholt knapp die beim vorläufigen Ergebnis noch vor ihr rangierende Susanne Wucher – nun liegt Weber zwei Stimmen vor ihr.

Somit zieht die 21-Jährige nicht nur erstmals in den Gemeinderat in Erbach, sondern auch in den Kreistag ein. Möglich wurde ihr Einzug, weil bei der Erstauszählung einige noch für ungültig erklärte Stimmen bei der genaueren Überprüfung doch gezählt haben. An der Sitzverteilung hat sich trotz dieser personellen Verschiebung allerdings nichts verändert.

Mit ihren 21-Jahren wird Elena Weber nun das jüngste Kreistagsmitglied, nicht mehr der 27-jährige Karsten Beckers aus Nellingen, der für die FDP in den Kreistag einzieht.

Der Kreiswahlausschuss unter Vorsitz von Landrat Heiner Scheffold hatte am Mittwoch das endgültige Ergebnis der Kreistagswahl für den Alb-Donau-Kreis festgestellt. Nach dem nun vorliegenden Endergebnis gingen von 154 283 wahlberechtigten Bürgern 62,1 Prozent zur Wahl.

Die Ergebnisse im Überblick: CDU mit 189 032 Stimmen (+ 68, also 39,1 Prozent); Freie Wähler 130 781 (+ 30, 27,1 Prozent), SPD 54 501 (+ 3, 11,3 Prozent), Grüne 86 356 (+ 5, also 17,9 Prozent), AfD 8476 (+ 5, 1,8 Prozent) und FDP mit 13 744 stimmen (- 8, also 2,8 Prozent). Die Sitzverteilung im Kreistag bleibt bei 24 Sitzen für die CDU, 17 für die Freien Wähler, elf für die Grünen, sieben für die SPD, zwei für die FDP und ein Sitz für die AfD.