So wichtig ist Zuwendung für Sterbende

Selten gerät das Thema Tod über einen längeren Zeitraum so sehr in den öffentlichen Fokus wie in diesen Zeiten der Pandemie. Doch während die täglichen Updates zur Zahl der Corona-Opfer für die meisten nur statistische Bedeutung haben, gibt es Menschen, für die das Sterben ein regelmäßiger Begleiter ihres Lebens ist. Dazu gehören die Mitglieder der Hospizgruppe Donau-Schmiechtal. Die Einsatzleiterin Brigitte Walser und ihre Stellvertreterin Karin Bachner berichten im Gespräch mit SZ-Redakteur Reiner Schick über ihre aktuellen Erfahrungen.

SZ: Das Corona-Virus verändert den Alltag in fast allen Bereichen. Wie erleben Sie diese Zeit?

Brigitte Walser: Die ganzen Hygiene- und Schutzmaßnahmen gelten für uns natürlich genauso wie für alle anderen. Und trotzdem hat sich an unserem Angebot nichts geändert: Wir sind für alle Menschen da, die unsere Unterstützung haben wollen.

Sie haben ja doch viel mit älteren, sterbenskranken Menschen zu tun. Gibt es da derzeit keine besonderen Berührungsängste, aus Sorge vor einer viel Leid auslösenden Ansteckung?

Walser: Wir haben schon den Eindruck, dass viele in der Bevölkerung meinen, wir könnten zurzeit unserer Arbeit nicht nachgehen. Es herrscht ja auch eine große Verunsicherung: Darf überhaupt jemand Fremdes ins Haus kommen? Bei der ersten Welle im Frühjahr war das noch deutlicher zu spüren, was auch daran lag, dass unsere Einrichtungen in den Verordnungen gar nicht explizit erwähnt wurden. Das ist nun anders, und darüber sind wir sehr froh.

Begleitung vorwiegend zu Hause

Karin Bachner: Im Frühjahr hatten ja auch die Krankenhäuser und Pflegeheime fast komplett dicht gemacht. Das hat dazu geführt, dass wir vor allem zu den Leuten nach Hause gingen und weniger in die Einrichtungen. Das ist bis heute so geblieben.

Wie erfahren die Menschen von Ihrem Angebot, Sterbende zu begleiten und Angehörige in der schweren Zeit zu unterstützen?

Bachner: Über Verwandte, Freunde und Bekannte, die unsere Hilfe schon erfahren haben. Oder andere Dienste – zum Beispiel die Ambulante Palliativversorgung SAPV – machen auf uns aufmerksam.

In welchen Situationen melden sich die Menschen?

Walser: Oft wollen die Angehörigen von schwerkranken Menschen erstmal nur ein Gespräch über ihre Situation. Manche sind zum Beispiel unsicher: Ist das nun ein einsetzendes Sterben, das sie beobachten? Sie wollen wissen, woran man erkennen kann, dass sich ein Mensch dem Lebensende nähert. Es tut ihnen dann gut, wenn sie über das sprechen können, was sie selbst bereits festgestellt haben.

Karin Bachner (Foto: privat)

Bachner: Wir unterstützen auch bei schwierigen Entscheidungsfindungen. Zum Beispiel: Soll bei dem Patienten eine Magensonde gelegt werden? Wieviel Sinn macht das? Ist das Leid dadurch größer als der Nutzen? Und wir können Alternativen dazu aufzeigen.

Walser: Häufig hören wir auch: Ich will nicht, dass mein sterbender Angehöriger ins Krankenhaus kommt, weil ich ihn dort wegen der Coronamaßnahmen vielleicht nicht mehr sehen und mich nicht so verabschieden kann, wie ich und der Sterbende es gerne gewollt hätten. Wenn das passiert, kann das traumatische Folgen haben. Das ist eine sehr schwierige Situation, in der unser Wissen und unsere Erfahrungen gefragt sind.

Patientenverfügung ist wichtig

Oft hört oder liest man, wie wichtig eine Patientenverfügung ist, in der geregelt ist, ob und welche lebensverlängernden Maßnahmen im Notfall ergriffen werden sollen. Aber nicht viele haben eine solche Verfügung. Warum?

Bachner: Weil man sich als gesunder Mensch darüber wenig Gedanken macht. Dabei ist es gerade wichtig, so etwas zu entscheiden, wenn man fit ist, und man sollte sich bewusst machen, wie schnell sich das etwa bei einem Schlaganfall oder durch einen Unfall ändern kann. Und den wenigsten ist bewusst, dass mit Eintritt der Volljährigkeit Eltern ohne Vollmacht keine Entscheidungsbefugnisse mehr besitzen.

Das ist für alle Seiten sehr bereichernd und auch für das Weiterleben der Angehörigen wichtig: Wenn man weiß, man hat alles im Familienverband besprochen und das Sterben gut gestaltet im Sinne des Sterbenden, man ist diesen letzten Weg gemeinsam mit ihm gegangen. Brigitte Walser

Walser: Es ist gut, sich damit frühzeitig auseinanderzusetzen. Und sehr hilfreich ist es auch, wenn man als Familie so aufgestellt ist, dass sich alle – Eltern, Partner und Geschwister – etwa um einen krebskranken Patienten kümmern können. Dann kann man im Gespräch mit ihm herausfinden, was er wünscht. Das ist für alle Seiten sehr bereichernd und auch für das Weiterleben der Angehörigen wichtig: Wenn man weiß, man hat alles im Familienverband besprochen und das Sterben gut gestaltet im Sinne des Sterbenden, man ist diesen letzten Weg gemeinsam mit ihm gegangen, dann hilft das ungemein. Wir vom Hospizdienst können die Betroffenen auf diese Möglichkeit hinweisen und in Gesprächen unterstützen.

Bachner: Manchmal sagen Leute, wenn man gemeinsam beschlossen hat, einem Sterbenden keine Flüssigkeit mehr zuzuführen: Ihr lasst ihn verdursten. Aber das ist es nicht. Es ist ein Weg des Abbauens, des Gehens, und nicht gleichzusetzen mit Leiden. Oft sind die Sterbenden gar nicht mehr in der Lage, Flüssigkeiten zu verarbeiten.

Brigitte Walser (Foto: Fotos: privat)

Walser: Gerade krebskranke Menschen gehen den Weg ja meist schon sehr lange. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem sie sagen: Ich mag jetzt nimmer. Das müssen wir respektieren.

Bachner: Wenn man von der Krebsdiagnose eines engen Angehörigen erfährt, gerät man schnell in einen Tunnel: Man ist nur noch mit dieser Situation beschäftigt und verliert den Blick für vieles drumherum. Da ist ein Blick von außen wichtig, der einem hilft, auch andere Dinge wahrzunehmen. Das ist eine wichtige Aufgabe des Hospizdienstes. Das heißt nicht, dass wir zwölf Stunden am Tag vor Ort sein müssen. Es reichen oft kurze Besuche zum Gespräch.

Walser: Für mich ist ein gutes Gefühl, wenn ich zu einer Begleitung gerufen werde. Weil ich weiß, ich kann der ganzen Familie helfen und zeigen: Auch in schwierigen Zeiten ist jemand für sie da. Es sind gute Begegnungen, weil man mit einer Offenheit empfangen wird und man spürt, wie wichtig Zuwendung ist in so einer Situation.

Nächstenliebe und DankbarkeitWir haben nicht nur Corona-, sondern auch Advents- und Weihnachtszeit. Ist so etwas in diesen Zeiten nochmals ganz besonders wichtig?

Walser: Weihnachten ist ein Fest der Nächstenliebe, und die darf ich als Sterbebegleiter an den anderen weitergeben. Gleichzeitig erfahren wir, dass uns etwas zurückgegeben wird. Kleine Zeichen der Dankbarkeit, die zeigen: Die Begleitung war gut.

Zum Beispiel?

Walser: Ein Wort von jemandem, der sagt, es hat ihm gut getan, dass wir gesprochen haben.

Bachner: Auch aus Tränen der Rührung ist Dankbarkeit zu lesen oder auf einem Dankeskärtchen.

Walser: Manchmal reicht auch schon eine kleine Berührung. In Coronazeiten ist das natürlich schwierig, aber wenn wir das Gefühl haben, es ist wichtig, dann ist das meines Erachtens nach auch zulässig.

Bekommen Sie verstärkt Anfragen in der Weihnachtszeit?

Walser: Nein, eigentlich nicht. Über die Festtage sind ja viele Angehörige zu Hause. Angehörige sind in der Begleitung eines Sterbenden sehr wichtig. Aber ich habe auch schon an Weihnachten Sterbende begleitet und Angehörige unterstützt. Wenn das gewünscht wird, versuchen wir auch das zu ermöglichen.

Wie wichtig ist der Glaube für die Sterbenden und deren Angehörigen?

Walser: Der Glaube spielt schon eine große Rolle. Wir fragen deshalb immer im Erstgespräch, ob der Besuch eines Priesters oder Seelsorgers gewünscht wird. Und bei manchen spürt man es sehr stark, was es ihnen bedeutet, wenn das Sakrament der Krankensalbung gespendet wird.

Gläubige Menschen kommen mit dem nahenden Tod oft besser zurecht. Der Glaube gibt ihnen Halt. Karin Bachner

Bachner: Das ist vor allem bei älteren Menschen der Fall. Es gibt aber auch Fälle, da wenden sich die Betroffenen von Gott ab. Oder umgekehrt. Die Mutter eines erkrankten und später verstorbenen Kindes hat erzählt, dass sie von Tag zu Tag eine stärkere Verbindung zu Gott aufgebaut hat. Es habe ihr Kraft gegeben, zu wissen, dass es noch eine andere Macht gibt.

Bachner: Gläubige Menschen kommen mit dem nahenden Tod oft besser zurecht. Der Glaube gibt ihnen Halt.

Rituale können Trauernden helfen

Sie machen nicht nur Sterbe-, sondern auch Trauerbegleitung. Die dürfte gerade in der Weihnachtszeit besonders gefragt sein?

Bachner: Weihnachten ohne den geliebten Partner oder das Kind, das ist für die Betroffenen ganz besonders schwer. Viele fallen in ein tiefes Loch. Ähnlich ist es bei Jahrestagen oder Geburtstagen. Die Corona-Pandemie erschwert die Situation in vielen Fällen noch, wenn zum Beispiel keine engen Angehörigen mehr da sind und man niemanden besuchen darf. Diese Menschen dürfen gerne bei uns anrufen.

Walser: Viele Trauernde fragen sich: Wie verbringe ich das Weihnachtsfest? Wir empfehlen gerne Rituale. Etwas machen, was dem Verstorbenen immer gefallen hat. Einen Platz zu Hause gestalten, an dem man sonst immer zusammen gefeiert hat.

Bachner: Damit der Verstorbene nicht weg ist, sondern in einer anderen Form mit dabei. Man kann als Hinterbliebene gemeinsam das Grab besuchen und dort beispielsweise einen Stern, eine Weihnachtskugel oder auch einen abgeschnittenen Zweig vom Christbaum hinterlassen.

Walser: Trauernde sind in ihrem Schmerz um den Verlust oft so gefangen, dass sie selbst nicht auf Rituale kommen.

Bachner: Man kann auch Briefe schreiben an die Verstorbenen. Wir haben das in unserer Trauergruppe neulich bei einem Erinnerungsgottesdienst gemacht und es war für die Teilnehmer sehr hilfreich.

Walser: Auch ein Tagebuch, in dem man seine Gedanken aufschreibt, kann helfen. Das kann auch Wut und Ärger sein, die man mit diesem Ritual aus seinem Körper rauslässt. Manche Dinge sind so intim, die will man gar nicht aussprechen jemand anderem gegenüber. Schreibt man sie auf, merkt man, die Intensität der Gedanken darüber nimmt ab.

Bachner: All diese Rituale kann man mit anderen Angehörigen oder Freunden, aber auch ganz für sich alleine machen – gerade jetzt, da die Kontakte ohnehin eingeschränkt sind.

Walser: Rituale können auch jemandem helfen, der nicht um einen Verstorbenen trauert. Manche trauern um Dinge, die sie derzeit nicht machen dürfen: auf Konzerte gehen, in den Gottesdienst, mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt. Da könnte man zum Beispiel vereinbaren, zur gleichen Zeit ein Lied zu hören, das auf dem Konzert gespielt worden wäre. Oder Treffen über Skype vereinbaren.