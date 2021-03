So werden in Erbach 1000 Schüler getestet

Steigende Fallzahlen von Corona-Infektionen bereiten aktuell landesweit Sorge. Die vorgesehene Ausweitung des Präsenzunterrichts an den Schulen ab Montag, 15. März, ist diesbezüglich eine weitere, erhebliche Herausforderung. „Ab Montag besuchen täglich circa 1000 Kinder und Jugendliche unsere Erbacher Schulen. Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens im Alb-Donau-Kreis, wo zahlreiche Kindergärten und Schulen von Infektionen betroffen sind, bedeutet dies ein erhebliches Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus“ so Erbachs Bürgermeister Achim Gaus.

Angebot für Schüler, die vor Ort sind

Die Stadt Erbach hat deshalb entschieden, kurzfristig auf eigene Kosten 3000 Antigen-Schnelltests zu beschaffen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Damit soll in den nächsten drei Wochen bis zu den Osterferien, allen Schülern, die in Präsenz unterrichtet werden, wöchentlich ein Corona-Schnelltest an der Schule ermöglicht werden.

DRK hilft

Der Test kann von den Schülerinnen und Schülern selbstständig unter Anleitung des Lehrers gemacht werden. Gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband werden dafür Anfang nächster Woche die Lehrkräfte in der Anwendung des Tests unterwiesen.

Freiwilliges Angebot

Bürgermeister Gaus ist froh, dass das Test-Angebot nun kurzfristig umgesetzt werden kann und betont, dass dies ein echter Kraftakt war, der nur dank des großen Engagements aller Beteiligten realisiert werden konnte. „Ich hoffe jetzt, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler dieses freiwillige Angebot nutzen, weil wir damit ein weiteres Stück Sicherheit beim Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen erreichen und so unseren Beitrag leisten, der weiteren Ausbreitung der Infektion entgegen zu wirken“, so Gaus weiter.

Appell an Landesregierung

Gleichzeitig macht er jedoch auch klar, dass er die Landesregierung in der Frage von Coronatests bei Schülern in der Pflicht sieht und wenn schon nicht jetzt, dann spätestens für die Zeit nach den Osterferien hierfür eine in der Praxis umsetzbare Lösung vom Land erwartet werde. Allein der Verweis auf Testzentren sei hier nicht ausreichend, da dies sowohl für kleinere Grundschulen in den Stadtteilen, wie auch für große Schulzentren nicht praktikabel sei.

Daneben besteht für das Personal der Erbacher Kindergärten und Schulen bereits seit dem 22. Februar die Möglichkeit, sich direkt in der jeweiligen Einrichtung auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen.