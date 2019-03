So stellt sich Erbachs Wirtschaftsförderung neu auf

Bisher war Rabea Christ allein für die Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing in Erbach zuständig, nun erhält sie von Julia Scheer Unterstützung. Die beiden Frauen teilen sich die Stelle seit dem 18. März und haben ihre Bereiche klar getrennt: Während Rabea Christ nach ihrer Elternzeit sich um das Stadtmarketing und die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, übernimmt Julia Scheer neu die Wirtschaftsförderung.

„Die Stadt hat 800 gemeldete Gewerbebetriebe und einen guten Handwerker- und Gewerbeverein“, sagt Scheer und betont, dass sie in den ersten Tagen ihrer neuen Arbeit vor allem viele Gewerbetreibende kennenlernen, sich ein Netzwerk aufbauen und den Ist-Stand in der Stadt ermitteln möchte. Sie will „gute Brücken bauen“ und freut sich auf die Erbacher Leistungsschau am Wochenende 6./7. April: „Eine gute Gelegenheit, geballt mit vielen Unternehmern ins Gespräch zu kommen.“

Beide Frauen bilden ein Team

Das vielschichtige Anforderungsprofil, wie es Bürgermeister Achim Gaus nennt, entwickelt sich seit der Schaffung der Stelle im Jahr 2014 stetig weiter. Verstärkt auf das Stadtmarketing und die Öffentlichkeitsarbeit wird sich Rabea Christ konzentrieren. Auch auf das Kulturprogramm und den Sommer auf der Seebühne freue sie sich besonders – auch dieser Bereich gehört zu ihrem Aufgabenschwerpunkt. Die beiden Frauen bilden ein kleines Team: Rabea Christ arbeitet 40 Prozent und wird zusätzlich von Sabine Braunsteffer unterstützt, Julia Scheer besetzt die Stelle mit 50 Prozent.

