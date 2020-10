So spart die Stadt Erbach Papier

Künftig müssen bei Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen in Erbach keine Papierberge mehr abgetragen werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde zum September 2020 vollständig auf die „digitale Gremienarbeit“ umgestellt. Seither werden an die 24 Mitglieder des Gemeinderats keine dicken Papierstapel mehr verschickt. Die Gremiumsmitglieder müssen sich lediglich mit ihrem Tablet am Sitzungsmanagementsystem anmelden und können damit auf alle relevanten Unterlagen wie Sitzungseinladungen und Beratungsvorlagen zugreifen.

Die Software für das Sitzungsmanagement wird intern bereits seit der Kommunalwahl 2014 eingesetzt. Bisher wurden die darüber erstellten Sitzungsvorlagen aber noch ausgedruckt und verschickt. Um die Vorteile des Systems vollständig nutzen zu können, wurde vom Gemeinderat nach einer Testphase am 23. März entschieden, auf die Papierunterlagen zu verzichten und die Gremienarbeit künftig vollständig digital abzubilden.

Alles machbar, was auch auf Papier geht

Mit dem Tablet und einer einfach zu bedienenden App ist alles machbar, was auf Papier auch geht. Dokumente können mit elektronischen Kommentaren und Notizen versehen, wichtige Passagen markiert und dezentral mit weiteren Anwendern geteilt werden. Darüber hinaus stehen sämtliche Dokumente aus vergangenen Sitzungen zur Verfügung, und eine Recherchefunktion bietet die Möglichkeit, gezielt nach Stichworten zu suchen. Dies verbessert den Informationsstand der Gremienmitglieder ganz erheblich.

Ratsinformationssystem für die Bürger

Aber nicht nur die Gremienmitglieder profitieren vom Sitzungsmanagementsystem, sondern auch die Bürgerschaft. Bereits seit 2017 haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Gremienarbeit digital im Ratsinformationssystem der Stadt Erbach (www.erbach-donau.de/ratsinfo) zu verfolgen. Dort können neben dem Sitzungskalender, der Zusammensetzung der Gremien und den Tagesordnungen auch die einzelnen öffentlichen Beratungsvorlagen, wie sie den Mitgliedern des Gemeinderats zur Verfügung stehen, abgerufen werden. Damit stehen die entscheidungsrelevanten Informationen der breiten Öffentlichkeit aktuell und völlig transparent zur Verfügung.

Die Digitalisierung der Gremienarbeit bedeute einen weiteren Schritt in die Zukunft, schreibt die Stadtverwaltung. Sie bringe qualitative Verbesserungen im Sinne einer transparenten und umfassenderen Information und gleichzeitig lasse sich damit auch eine Menge Papier und vor allem viel Arbeitszeit einsparen.

Für Besucher gibt’s einige Vorlagen in Papierform

Für die Besucher der Sitzungen, die keinen Online-Zugriff auf das Ratsinformationssystem haben, werde man selbstverständlich weiterhin einige Exemplare der Beratungsvorlagen in Papierform auslegen.