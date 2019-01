So soll sich Erbachs Ortseingang verändern

Sieben Mehrfamilienhäuser, dahinter 15 Einfamilienhäuser und damit Platz für bis zu 200 Bürger: Das soll am Ortsrand von Erbach entstehen. Der Stadteingang aus Richtung Ulm kommend markiert bisher noch einen fließenden Übergang von landwirtschaftlich genutzten Flächen und einer „gewerblichen Brachfläche“, wie es Erbachs Bürgermeister Achim Gaus am Montag in der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses formulierte.

Viele Ideen standen bereits im Raum

„Der derzeitige Zustand ist, denke ich, unstrittig. Es muss etwas an der doch exponierten Lage entlang der B 311 passieren“, hielt Gaus am Abend fest. Was passieren kann und soll, erläuterte Philipp Kopp vom Büro Stemshorn Kopp Architekten und Stadtplaner PartGmbB: Er stellte den den städtebaulichen Entwurf des Gebietes „Untere Halde“ vor, der als Grundlage für den Bebauungsplan dienen soll.

Investor kaufte Grundstücke

Das rund 1,7 Hektar große Areal, das bereits im Besitz des Investors ist, gilt in den Augen der Beteiligten als regelrechtes Tor zur Stadt. Die Fläche sei schon länger im Fokus, sagte der Schultes und berichtete von verschiedenen Ideen verschiedener Akteure, den zwischen Bahnstrecke und Bundesstraße gelegenen Bereich zu nutzen. Woran es bis gescheitert ist? Es handle sich um „eine schwierige Fläche“, so Gaus. Neben des Baugrunds sei insbesondere der Lärm ein beherrschender Faktor. Stadtplaner Kopp sprach daher in diesem Bezug von der „größten planerischen Herausforderung“ und erläuterte die Problemstellung anhand einer Lärmmessung aus dem Jahr 2010: Während tagsüber 55 und nachts 40 Dezibel in allgemeinen Wohngebieten eingehalten werden müssen, erreichen die Werte an dieser Stelle in Erbach 70 und 65 Dezibel. Hinzu komme, insbesondere für die geplanten Einfamilienhäuser, die in zweiter Reihe stehen sollen, ein Effekt, den man aus dem Theater kenne wie Kopp sagte: „Die Hangdifferenz beträgt acht Meter, je weiter oben, desto wahrnehmbarer ist die Geräuschkulisse.“

Lärmschutz wichtiges Thema

Um dem Lärm entgegenzuwirken, plane man mit einem „Dreiklang“. Das bedeutet: Ein visueller Lärmschutz mit einer zwei bis drei Meter hohen Eingrünung direkt zur Straße hin, einem passiven Lärmschutz am Gebäude, der durch dickere Mauern sichergestellt werden soll sowie Glaselemente zwischen den einzelnen Gebäuden. Der Effekt wirke sich einer Simulation zufolge bis hoch zu den Bewohnern in der Alpenstraße aus.

Gebaut werden soll zudem eine Tiefgarage. „Rechnerisch kommt man so auf insgesamt 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit“, erklärte Kopp. Das Plangebiet gliedert sich in einen bisher unbeplanten Innenbereich, der im Flächennutzungsplan (FNP) als gewerbliches Bauland ausgewiesen ist und eine Außenbereichsfläche, die im FNP als Fläche für Landwirtschaft dargestellt ist. Im Rahmen der Umnutzung ist es erforderlich, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Es werde ein zweistufiges Verfahren angedacht.

Ausschussmitglieder zufrieden

Die Ausschussmitglieder sprachen sich für die vorgestellten Pläne aus. Thomas Hartmann sagte, das neue Wohngebiet „fügt sich gut ein, auch die Sichtachsen für die bestehende Häuser oberhalb werden nicht beeinträchtigt“. Dass der Entwürfe gut geplant seien und der Investor die Grundstücke bereits erworben hat, sprechen aus seiner Sicht für das Projekt.

Constantin Freiherr von Ulm-Erbach äußerte, dass ihm „die fußläufige Erschließung, auch für Fahrradfahrer und mit dem Kinderwagen am Herzen liegt“. August Weber stimmte ebenfalls zu, mahnte aber auch vor einer „vollkommen neuen Dimension, ein Quartier von einem einem Investor“ zu befürworten. Maria Magdalena Ochs nannte die Planung einen „Glücksfall für Erbach“, die vermutlich auch zeitlich eingehalten werden kann. Läuft alles nach Plan, soll noch dieses Jahr der Beschluss für den Bebauungsplan im Gemeinderat gefällt werden, skizzierte Stadtplaner Kopp in der Sitzung.