So soll in Ersingen der Autoverkehr gebremst werden

Wo in Ersingen die Rißtisser Straße, die Mittelstraße und die Straße An der Linde in die Achstetter Straße einmünden, tun sich Fußgänger schwer, zu Hauptverkehrszeiten die Achstetter Straße zu überqueren. Am Mittwoch hat der Ortschaftsrat einem Verbesserungsvorschlag mit Fußgängerüberweg in Form von Zebrastreifen zugestimmt.

Vor annähernd 30 Jahren wurde die Kreuzung im Bereich der Achstetter Straße (K7412) und der Rißtisser Straße (K7373) umgebaut. Dabei wurden Gehwege angelegt und die Vorfahrt zugunsten des aus Richtung Rißtissen kommenden Verkehrs geändert. Dies führte vielfach zu überhöhter Fahrgeschwindigkeit und erschwerte zu Zeiten hohen Verkehrsaufkommens die Kreuzung der Fahrbahn durch Fußgänger. Die vom Ortschaftsrat angeregte Anlage eines Zebrastreifenübergangs wurde von den zuständigen Behörden mehrfach abgelehnt.

Im April 2018 ergab eine Verkehrsschau mit Beteiligung der Verkehrsbehörde, der Polizei und der Stadtplanung eine für die Anlage von Zebrastreifen oder einer Fußgängerampel zu geringe Zahl von Querungen. Unabhängig davon erarbeitete das Ingenieurbüro Wassermüller in Ulm im Auftrag der Stadt Erbach drei mögliche Verbesserungsvorschläge. Diese legte Ortsvorsteher Werner Miller am Mittwoch dem Ortschaftsrat zur Stellungnahme vor.

Nicht alle Räte sind zufrieden

Die erste und umfangreichste der von Diplomingenieur Roland Schmuck erläuterten Varianten sieht einen Kreisverkehrsplatz vor. Die damit verbundene Geschwindigkeitsreduzierung wäre mit geschätzten 557 550 Euro allerdings teuer erkauft. Billiger käme um rund 135 700 Euro eine Zebrastreifenkreuzung gegenüber der jetzigen Einmündung der Straße Unter der Linde. Diese würde verlegt und künftig gegenüber der Mittelstraße enden. Variante drei wäre mit 25 500 Euro noch billiger und sieht die Verlängerung des Gehwegs im Bereich des Gebäudes Achstetter Straße 1 und Querungsmöglichkeiten in der Rißtisser und in der Achstetter Straße vor. Verkehrsbehörde und Polizei befürworten die zweite Variante, weil sie aufgrund der geänderten Rechtslage die Anlage einer Zebrastreifenkreuzung ermöglicht. Auch Stadt- und Ortsverwaltung favorisieren diese Lösung des Problems, nachdem man zur Einsicht kam, dass sie eben so viel Sicherheit wie ein teurer Kreisverkehrsplatz bietet. Ein solcher würde, so ein Ratsmitglied, mehr Lärm verursachen, wenn LKW-Fahrer den direkten Weg darüber wählen.

„Den Planungen des Ingenieurbüros Wassermüller zur Variante 2 wird zugestimmt“, lautete der Beschlussvorschlag der Ortsverwaltung. Er wurde mit der überwältigenden Ratsmehrheit von acht zu einer Stimme angenommen. Bei einem Ausbau noch in diesem Jahr stünden im Haushalt 20 000 Euro bereit. Für die Restfinanzierung stellte Stadtbauamtsleiterin Sandra Dolderer eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr in Aussicht.