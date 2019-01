So soll es in Erbach in den nächsten acht Jahren weitergehen

Selten waren Gemeinderatssitzungen in Erbach so gut besucht wie am Dienstagabend: 500 Gäste wohnten der feierlichen Wiederverpflichtung von Achim Gaus als Bürgermeister von Erbach bei. Zahlreiche Gratulanten haben mit dem wiedergewählten Schultes gefeiert – unter anderem Landrat Heiner Scheffold, die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer sowie die Landtagsabgeordneten Martin Rivoir (SPD), Jürgen Filius (Grüne) und Manuel Hagel (CDU).

„Mit vollem Engagement und mit ganzer Kraft“ will Achim Gaus in seine zweite Amtszeit in Erbach gehen, versprach er am Abend in der Erlenbachhalle. „Ich werde mich auch in den nächsten acht Jahren anstrengen“, erklärte er und genoss sichtlich den entgegengebrachten Applaus.

Viele Projekte wie etwa der Bau einer Dreifeldhalle, die Sanierung der Real- sowie der Schillerschule und auch die Innenstadtoffensive begleiten seine Arbeit in der jüngsten Vergangenheit und auch in den kommenden Monaten und Jahren. „Eine Pause gibt es nicht, es geht gleich weiter“, sagte Gaus in Hinblick auf die Zeit zwischen Wiederwahl und Wiederverpflichtung. Die zurückliegenden „intensiven und mit einer gewissen Anspannung versehenen Monate“ seien ohne seine Familie nicht machbar gewesen. Gaus bedankte sich insbesondere bei seiner Ehefrau Birgit, der er auf der Bühne einen Blumenstrauß überreichte.

Spontaner Neujahrsempfang

Bevor Gaus seinen Dank formulierte und einen spontanen Neujahrsempfang mit Blick auf die anstehenden Veränderungen in und um Erbach abhielt, wurde er vom dienstältesten Mitglied des Gemeinderates Hans Seemann vereidigt. Gaus gelobte mit Schwurhand die Rechte der Stadt Erbach gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Bürger nach Kräften zu fördern. Seemann, der viele Jahre stellvertretender Bürgermeister Erbachs war, wünschte Gaus viel Mut: „Mut für Vorschläge und Aktivitäten und auch Mut unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn diese dem Wohl der Bürgerschaft dienen.“ Er attestierte ihm gute Arbeit in der ersten Amtsperiode: „Erbach bleibt attraktiv und berücksichtigt den Wandel der Zeit.“

Gaus-Stellvertreter Constantin Freiherr von Ulm-Erbach führte durch den Abend und betonte im Namen aller Mitglieder des Gemeinderats die ausgesprochen gute Zusammenarbeit sowie seine „kooperative und kommunikative Art“.

Auch Landrat Heiner Scheffold lobte die „solide Arbeit“ und erinnerte an den Wahlerfolg am 7 . Oktober vergangenen Jahres, als Gaus mit 63 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde. Die Wahlbeteiligung, die bei 46 Prozent lag, „hätte aber gerne höher sein können“. Die Entscheidung der Bürger sei eine gute gewesen, schließlich sorge Gaus für eine lebendige Stadt mit ihren Teilorten. Er schätze die Zusammenarbeit als sachlich, offen und von Verlass geprägt. „Du gönnst dir keine Pause und bist ein richtiger Schaffer“, lobte Scheffold. Seine Glückwünsche ergänzte der Landrat mit dem Rat, „weiter den Erbacher Weg zu gehen“.

Die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, die in Erbach wohnt, verwies auf die wichtige Aufgabe eines Bürgermeisters und die wertvolle Arbeit von Lokalpolitik: „Sie ist das Fundament der Demokratie.“ In Erbach sei die Welt auch Dank der geleisteten Arbeit des Bürgermeisters und seinen Stadträten „noch in Ordnung“.

Überraschung aus Frankreich

In diesen Chor stimmte auch der Landtagsabgeordnete Martin Rivoir in seinem Grußwort ein: „Wir leben in einer tollen Region, mit tollen Menschen, toller Landschaft, toller Kultur.“ Dem wiedergewählten Schultes wünschte er Glück, Gelassenheit und „auch mal Zeit für Ruhe“.

Sein Landtagskollege Jürgen Filius sagte: „Ich bin mir sicher, dass die weitere Epoche gut gelingen wird.“ Zudem richtete er stellvertretend Grüße von Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus.

Für eine Überraschung sorgte ein besonderer Gast, der eigens aus Frankreich angereist war. Daniel Landelle, Präsident der Partnerschaftskommission in der Partnerstadt Thorigny sur Marne, hätte das feierliche Ereignis mit „viel Aufregung und freudiger Erwartung“ verfolgt – so übersetzte es die gebürtige Französin Fatiha Janvier, die seit 14 Jahren in Erbach lebt und für die „Erbach zur Heimat geworden ist“. Landelle freue sich und sagte: „Ich bin froh, dass wir die Freundschaft in die nächste Generation tragen.“ Als Geschenk überreichten die Beiden passend zum Anlass eine Flasche Champagner

Zeit genug, die Korken knallen zulassen hatten Gaus und seine Gäste auf jeden Fall, denn gefeiert wurde bis kurz vor Mitternacht. Musikalisch umrahmte die Veranstaltung die Stadtkapelle Erbach, die Bewirtung übernahm die Erbacher Schülerfirma Saft und Kraft.