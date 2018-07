So sieht später der neue Außenbereich des Erbacher Kindergartens aus

Die Firma Cucumaz aus Wiggensbach, die bereits den Froschspielplatz in Bach gestaltet hat, wird die Außenanlagen für den neuen Erbacher Kindergarten „Brühlwiese“ gestalten. Bevor der Gemeinderat am Montagabend dafür sein einstimmiges Votum gab, stellte Firmeninhaber Frank Linhard die Planungen anhand eines Modells vor. Dieses beinhaltet zwei Spielbereiche mit einer Vielzahl von Spielgeräten und Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Kosten werden sich auf rund 185 000 Euro belaufen.

Der Entwurf kombiniert Spiel- und Freiflächen, die mit einem Wegenetz verbunden sind, und in einen Bereich für die jüngeren Kinder und einen für die älteren unterteilt sind, erläuterte Linhard. „Das Straßennetz verbindet nicht nur die Bereiche, es macht auch eine ganzjährige Nutzung möglich“, sagt Linhard. Der Bereich für die unter Dreijährigen beinhaltet eine Nestschaukel, einen Sandkasten aber auch Klettermöglichkeiten und eine Rollenspielhütte mit einer Theke für Verkaufsladenspiele. „In dieser können auch Spielsachen für den Sandkasten untergebracht werden“, so Linhard.

Handampelanlage trennt die Bereiche

Eine Handampelanlage trennt die Bereiche für große und kleine Kindergartenkinder. Die Großen haben viel Platz, um mit Fahrgeräten wie Bobycars, Dreirädern oder Rollern herumzufahren. Die Firma Cucumaz hat in diesem Rahmen ein Ergänzungsangebot für eine Geräte-Spiel-Hütte mit einer Grundfläche von zwölf Quadratmetern angeboten. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeige, dass ein Geräteraum in dieser Größenordnung notwendig sei, vor allem um Fahrgeräte, Bälle oder andere Utensilien unterzubringen, äußerte sich Bürgermeister Achim Gaus. „Im Kindergarten selbst haben wir keinen entsprechenden Raum, deswegen ist es sinnvoll, das jetzt gleich mitmachen zu lassen. Wir müssten die Planung sonst ohnehin um ein entsprechendes Gebäude ergänzen.“

Zudem sei die Hütte so geplant, dass sie im Spielbetrieb durchfahren werden könne und so als „Werkstatt“ oder „Tankstelle“ von den Kinder genutzt werden könne, ergänzte Linhard. Zudem gibt es im Bereich für die älteren Kinder einen großen Sandspielbereich mit Wassertankstelle, ein Baumhaus und einen Kletterparcours. Die bestehende wilde Hecke soll nicht als Grenze dienen, sondern eingearbeitet und mit Trampelpfaden durchzogen werden, die ein abenteuerliches Versteckspiel ermöglichen. Schattenspendende Bäume, Sonnensegel und moderne Sitzmöglichkeiten sind ebenfalls inbegriffen.

Leicht zu pflegen

Die ganze Fläche soll trotz der vielen Spielangebote leicht zu pflegen sein. Ein- und Ausfahrt zum Materialtransport oder für den Hausmeister ist auf mehreren Wegen möglich. Die Spielflächen werden rund 40 Zentimeter hoch mit frischen Hackschnitzeln gepolstert. „Auch die Kleinen sollen den Außenbereich selber nutzen können, ohne dass permanent ein Erzieher daneben stehen muss“, erklärte Frank Linhard, der die Lebenszeit der „Polsterung“ mit rund 15 Jahren angab. Die Spielgeräte und die Gebäude seien allesamt aus Robinie oder Eiche und somit ebenfalls sehr langlebig.

Der Entwurf erhielt viel Applaus aus dem Rat. Aus sämtlichen Fraktionen war zu hören, dass man bei so einem Spielbereich gerne wieder selbst Kind sei. Anne Hemmler (FWV) sagte: „Das Konzept passt wunderbar zu dem Konzept des Kindergartens – Stadt der Kinder.“ Margit Kosbiehl (CDU) ergänzte: „Der Vorschlag ist regelrecht paradiesisch schön. Das passt nicht nur gut zum Kindergarten, sondern auch zum angrenzenden Naherholungsgebiet.“ Und auch Maria Magdalena Ochs (SPD) lobte im Namen ihrer Fraktion die Planungen: „Als Oma kann ich durchaus beurteilen, was Kindern in diesem Alter gefällt und der Entwurf gefällt ihnen sicherlich sehr gut.“

Im Rahmen der Vergabe der Außenanlage wurden weitere Gewerke wie Maler- und Fliesenarbeiten sowie die Küchenausstattung vergeben. Die Holzbau- und Schlosserarbeiten wurden per beschränkte Ausschreibung vergeben, da die erste Runde keine Angebote gebracht hatte.