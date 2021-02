Silozug kippt um: 100 000 Euro Schaden

Hohen Schaden hat am Montag eine Unachtsamkeit in Erbach nach sich gezogen. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger auf der Bundesstraße 311 von Ulm Richtung Erbach. Kurz vor dem Ortseingang Erbach war der Fahrer laut Polizeibericht unachtsam. Er geriet mit seinem Silozug aufs Bankett und danach in einen Graben. Daraufhin kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden am Silozug mindestens 100 000 Euro.

Die Höhe des Flurschadens ist noch unbekannt. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte mehrere Stunden. Dazu musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Sattelzug war mit Mehl beladen, das bei dem Unfall nicht austrat.