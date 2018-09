SG Griesingen überrascht in Ringingen

Wer die bisherigen Ergebnisse der beiden Mannschaften in der laufenden Saison im Auge hatte, hatte kaum mit einem Griesinger Sieg im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A in Ringingen gerechnet. Schon zur Halbzeit führten die Gäste und hielten den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

SV Ringingen – SG Griesingen 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Isuf Neziray (30.). - Die SG Griesingen spielte von Anfang an recht forsch und wollte beweisen, dass das 0:3 wenige Tage zuvor gegen Ertingen/Binzwangen nur ein Ausrutscher war. Mit einem satten Schuss überwand Isuf Meziray den Ringinger Torhüter nach einer halben Stunde. Mit einem Reflex kurz darauf rettete Torhüter Marius Bausenhart die Gäste vor dem möglichen Ausgleich. Doch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es keine zwingenden Chancen mehr auf beiden Seiten. Jeweils fehlte der letzte Pass.

Mit den besten Vorsätzen kamen die Ringinger Spieler aus der Halbzeitpause. In der 55. Minute klärte der Gäste-Torhüter im Nachfassen und insgesamt stand die Griesinger Abwehr sehr sicher. Die Gäste versuchten auf der anderen Seite, den Vorsprung noch zu vergrößern. Das Spiel ging hin und her, doch im Abschluss haperte es. Das Spiel wurde des öfteren durch Fouls unterbrochen und der Schiedsrichter musste auf beiden Seiten oft die Gelbe Karte zeigen. Kein Wunder, dass gegen Spielende jede Mannschaft mit einer Gelb-Roten Karte bestraft wurde. Der SV Ringingen drückte auf den Ausgleich, doch SG-Torhüter Bausenhart war in bester Form. Noch ein gefährlicher Schuss auf das Griesinger Tor, dann war das Spiel zu Ende.

Es war sicher kein schönes Spiel mit zahlreichen Nickligkeiten. Die Zuschauer aus beiden Lagern hatten immer wieder Grund, sich aufzuregen. Der SG Griesingen war es letztlich egal, denn sie nahm drei wichtige Punkte mit nach Hause. - Im Spiel der Reserven trennten sich die beiden Mannschaften mit 2:2.