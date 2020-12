Seniorenzentrum bekommt handgefertigte Krippe geschenkt

80 x 80 x 90 Zentimeter – das ist die Fläche der Krippe, die seit wenigen Tagen im Seniorenzentrum Erbach aufgestellt ist. Sie ist vierzig Jahre alt und komplett handgefertigt. Sie wurde der Einrichtung von der Familie Häussler aus Erbach gespendet und sorgt für viel Freude unter den Bewohnern.

Auf Details wurde sehr geachtet

Die Krippe besteht aus gemauerten Hauswänden und einem dem Original nachempfundenen modellierten Schindeldach. Sie ist auch innen komplett ausgestattet – zu sehen sind zum Beispiel eine Bauernstube oder auch Stallräume. Die Wohnstube ist sogar elektrisch beleuchtet.

Die fünf bis 13 Zentimeter großen Bauernfiguren sind im historischen Südtiroler Stil handgeschnitzt, liebevoll bemalt und teilweise mit Filz- oder Fellkleidung bekleidet. Die Krippe ist mit echtem Stroh belegt und hat viele sehenswerte Details wie Leitern, Eimer, Werkzeuge, Strohsäcke und mehr. Neben Josef und Maria und dem Jesuskind gibt es noch Ochs und Esel sowie die Heiligen Drei Könige. Dazu kommen ein Schäfer mit vier Schafen, ein Hirtenbube, zwei Flötenhirte, eine Bauersfrau, vier Mägde und eine Stallmaus.

Krippe steht im Eingangsbereich des Seniorenzentrums

Die Krippe steht im Eingangsbereich der Einrichtung und kann derzeit nur von den Bewohnern und deren Besuchern angeschaut werden. „Wir freuen uns aber so sehr über diese großzügige Spende und hoffen wirklich sehr, dass die Erbacher in den kommenden Jahren dieses Schmuckstück mit eigenen Augen anschauen können. Denn unsere Einrichtung ist ein fester Bestandteil des Stadtlebens, und das zeigt sich auch an solchen Geschichten. Denn es ist keineswegs selbstverständlich, dass die Krippe an uns gespendet und dies einem möglichen Verkauf vorgezogen wurde. Unsere Bewohner freuen sich daran wirklich sehr. Ich danke der Familie Häussler sehr für diese Spende“, sagt Edeltraud Hofer, Einrichtungsleitung des Seniorenzentrums Erbach.