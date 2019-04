Seeger hört auf – Pohl übernimmt

Trainer Thorsten Seeger wird den Fußball-A-Kreisligisten SV Ringingen über die laufende Saison hinaus nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies teilt der Verein mit. Sein Nachfolger wird Hartmut Pohl, derzeit noch beim Ringinger Ligakonkurrenten VfL Munderkingen.

„Thorsten hört aus persönlichen Gründen bei uns auf, was ihm sehr schwerfällt. Er hat uns in der laufenden Saison sehr weit nach vorn gebracht und unsere junge Mannschaft super weiterentwickelt, was man ja am Tabellenstand auch deutlich sieht“, teilt SVR-Abteilungsleiter Franz Füller mit. Seeger übernahm den SVR erst im Sommer vergangenen Jahres, nachdem die Mannschaft die Saison 2017/18 auf dem achten Tabellenplatz abgeschlossen hatte. 37 Punkte hatten die Ringinger in jener Spielzeit geholt – ein Wert, den sie bereits nach zwei Dritteln der laufenden Saison übertrafen. 39 Punkte hat der SVR aktuell und belegt hinter dem souveränen Spitzenreiter Öpfingen den zweiten Platz.

Das Saisonziel habe man bereits erreicht, sagt Thorsten Seeger gegenüber der SZ. „Ziel war der Nichtabstieg.“ Nun „wollen wir versuchen, den Platz, den wir haben, zu verteidigen“, so Seeger. „Aber wir haben schwierige Wochen vor uns.“ Personell könne er in nächster Zeit nicht aus dem Vollen schöpfen, in Raphael Müller (verletzt) und Jan Braunsteffer (beruflich im Ausland) fallen zwei wichtige Spieler aus . „Wir probieren alles, aber es wird kein Selbstläufer.“

Unabhängig von der genauen Platzierung am Saisonende wird es für die Ringinger eine erfolgreiche Saison sein, woran Seeger seinen Anteil hat. Dass er aufhört, habe auch keine sportlichen, sondern private, persönliche Gründe, sagt er. „Ich hätte gern weitergemacht.“ Auch werde er keine andere Mannschaft übernehmen. „Es ist keine Absage an den SV Ringingen, sondern an den Fußball.“

Im Sommer steigt Hartmut Pohl beim SVR ein. Derzeit trainiert Pohl noch den A-Ligisten VfL Munderkingen. „Wir sind sehr froh, dass wir Hartmut als neuen Trainer frühzeitig für uns gewinnen konnten. Er ist ja im Bezirk Donau kein Unbekannter“, so Franz Füller. Hartmut Pohl, der vor wenigen Wochen seinen Abschied vom VfL zum Saisonende bekanntgegeben hatte, freut sich auf die neue Aufgabe. „Es ist eine junge Mannschaft, die gewachsen ist und in der viel Substanz steckt“, so Pohl, der aus Rottenacker stammt, aber seit vielen Jahren in Achstetten wohnt und damit künftig einen kurzen Weg zu seiner neuen sportlichen Wirkungsstätte hat.