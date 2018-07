Sechs Gruppen pilgern nach Oberdischingen

Der jährliche Pilgertag im Cursillohaus St. Jakobus in Oberdischingen steht vor der Tür. Insgesamt sechs Pilgergruppen werden am Samstag, 21. Juli, auf verschiedenen Strecken nach Oberdischingen kommen, über das Thema Pilgern sprechen und Gottesdienste feiern. In diesem Jahr gilt das Motto „Jakobusweg: Wege des Friedens“.

In diesem Jahr wird auf sechs verschiedenen Strecken gepilgert. Start und Endpunkt ist für drei Strecken das Cursillohaus. Eine vierte Gruppe startet in Frankenhofen und wandert nach Oberdischingen. Die Streckenlänge beträgt rund 21 Kilometer. Eine fünfte Gruppe startet mit Fahrrädern in Aulendorf. Die Wegstrecke wird hier rund 60 Kilometer betragen. Die Anfahrt nach Aulendorf müssen die Pilger selbst organisieren.

Als sechste Gruppe schließt sich das Angebot mit Religionswissenschaftler Oliver Schütz von der katholischen Erwachsenenbildung Ulm an. Er startet seine Tour in Ulm am Stadthaus. Die Strecke wird rund 23 Kilometer betragen. Für die Pilgerer aus Ulm läuft die Anmeldung über die katholische Erwachsenenbildung. Alle Gruppen werden von Pilgerbegleitern geführt die Strecken und Rastplätze erkundet und unterwegs für die spirituellen Impulse sorgen.

Der Tag beginnt in Oberdischingen um 8.15 Uhr mit dem Pilgersegen im „Käppele“. Nachmittags gibt es im Cursillohaus Kaffee und Kuchen für die eintreffenden Pilger. Um 17 Uhr soll dann die Eucharistiefeier mit Stefan Schacher beginnen. Diese wird von Mitgliedern der Gruppe Spirit aus Tettnang mitgestaltet. Um 18 Uhr gibt es Abendessen und um 19.15 Uhr ist dann der meditative Tagesausklang geplant.