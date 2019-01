Schwitzen für den guten Zweck

Sport ist erwiesenermaßen gesund – wer am kommenden Samstag, 12. Januar, in der Erbacher Jahnhalle schwitzt, tut sogar anderen Menschen etwas Gutes: Die beiden Trainerinnen Sandra Schlenker und Ilona Glocker veranstalten zusammen mit der Stadt Erbach und der Volkshochschule Ulm ein sogenanntes „Charity Sport Event“. Was das bedeutet, erklärt Ilona Glocker auf Nachfrage: „Wir bieten zwei Kurse an dem Mittag an und die Teilnahmegebühr, die mindestens zehn Euro pro Kurs beträgt, geht an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm.“

Los geht es um 16.15 Uhr

Unter dem Leitspruch „Power dich aus für einen guten Zweck“ soll dann geschwitzt und trainiert werden. Los geht es um 16.15 Uhr. Dann bieten die beiden Frauen bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Training mit dem Titel „functional circuit training Bootcamp“ an. „Dabei handelt es sich um verschiedene Übungen, die unterschiedliche Muskelgruppen ansprechen. Der Fokus bei diesem Kurs liegt auf der Gruppendynamik und ist für Anfänger sowie Fortgeschrittene gedacht“, erklärt Ilona Glocker. Weiter geht es dann von 17.15 bis 18 Uhr mit einer speziellen Form des Pilates: „Bei 'pilates athletics’ werden dynamische Bewegungen mit stabilisierenden Übungen kombiniert.“

Keine Anmeldung nötig

Weil das zurückliegende Jahr für die beiden Trainerinnen, die als „2fitgirls“ etliche Kurse anbieten, so positiv verlaufen sei, wollen sie etwas zurückgeben. Die Wahl sei schließlich auf den Förderkreis gefallen, weil Sandra Schlenkers Mann Artur dessen Vorsitzenden kennt.

Wer am Samstag in Erbach mitmachen möchte, sollte Sportkleidung, ein Handtuch und etwas zu trinken mitbringen. Umkleiden sind vorhanden. Ein vorherige Anmeldung für die Kurse ist nicht erforderlich. „Auch nur zuzuschauen ist erlaubt“, sagt Ilona Glocker und lacht.