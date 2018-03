Schulfrühstück ist ein Jahr lang gesichert

Schon seit einigen Jahren bietet der Mensaverein unter der Leitung von Stadträtin Verena Knöpfle neben der Mittagsverpflegung ein Frühstück für Schulkinder an. Die Grundkosten für das kommende Jahr hat nun eine Spende des Forum 50 plus gedeckt.

Zusammen mit den Netzwerks-Mitgliedern Edeltraud Imhof und Hartmut Markl hat Forumskoordinator Paul Roth der Vorsitzenden des Mensavereins, Verena Knöpfle, einen Scheck über 800 Euro überreicht. Diese nahm ihn freudig entgegen. „Dieses Geld deckt die Kosten für das Frühstück für das ganze Jahr“, sagte Knöpfle. Im Gegensatz zum Mittagessen wird das Frühstück kostenlos angeboten und weil sich dafür keine andere Finanzierung findet, sei der Verein hier auf Sponsoren angewiesen.

Hintergrund des Frühstücks seien aber nicht nur Spätaufsteher die zuhause keine Zeit mehr für ein solches haben. „Es gibt auch in Erbach arme Familien, die keine Unterstützung vom Staat bekommen und bei denen es vorne und hinten nicht reicht“, erklärte Verena Knöpfle. Manchmal würden sogar die Lehrer Schüler vorbeischicken, die im Unterricht allzu sehr durchhängen. „Ohne ein richtiges Frühstück ist das Gehirn unterversorgt und kann keine Leistung bringen“, weiß Knöpfle. Deshalb gibt es frisches Obst, Müsli, Milch, Kaba und Tee für die 15 bis 30 Kinder die das Angebot regelmäßig nutzen. Morgens herrsche zudem eine ganz andere Atmosphäre. Es sei ganz ruhig und die Kinder nehmen Rücksicht, dass nur wenig weggeworfen werden muss und alle genügend bekommen, berichtete die Mensavereinsleiterin. Man verstehe sich nicht nur als Team, das die Kinder satt mache, sondern betreue auch ein wenig, wen beispielsweise mal jemand ein Wehwehchen habe und einen Tee brauche.

Bisher hat der Verein die Finanzierung des Frühstücks mit freiwilligen Elternbeiträgen, die jeder selbst in der Höhe festlegen konnte, gesichert. Zudem haben manche Lieferanten auf Bestellungen von sich aus etwas drauf gelegt. Unterstützung erhalten Knöpfle und Co. für das Frühstück zudem von Schülern im Rahmen der Aktion „Mitmachen Ehrensache“. Trotzdem sei das Frühstücks-Team immer mal wieder auf „Bettel-Tour“.

Paul Roth sagte: „Wir wollen die Arbeit des Mensavereins mit diesem Geld ein wenig würdigen. Hier bringen sich viele ehrenamtliche Helfer mit ein. Das ist wie bei uns und das finden wir toll.“ Das Geld hat das Forum durch sein Angebot erwirtschaftet. In den Computerkursen des Forums werde beispielsweise ein kleiner Teilnahmebeitrag erhoben, anderswo stehen kleine Kassen, in die freiwillig ein Teilnahmebeitrag oder eine Spende geworfen werden kann. Lange Jahre gingen die Spenden des Forums auch an die Erbacher Kindergärten oder das Hospiz. „Diesmal sollte es auch mal etwas anderes sein“, sagte Roth. Diesmal entschied das Bürgernetzwerk beim Stammtisch den Mensaverein zu unterstützen und im Gespräch mit Verena Knöpfle wurde schnell klar, dass das Frühstücksangebot der meisten Unterstützung bedarf. So wurde auch die Summe festgelegt.

„Ich wünsche mir, dass es weiterhin so viele Freiwillige gibt die mithelfen“, sagte Knöpfle. Denn nur so seien die Preise des Mittags-Angebots und das kostenlose Frühstück im besonderen zu erhalten. Und der Bedarf steigt. In der jetzigen Zeit tue sich auch ihr Verein immer schwieriger, weil beispielsweise beide Elternteile arbeiten. Ferner hätten die „Kocheltern“ einen ganz anderen Einblick in die Mensa, vor allem weil Mensaessen an sich schnell in Verruf geraten könne. „Für uns ist es immer gut, wenn Kocheltern in Klassen sind, so haben wir schon die wildesten Gerüchte über unser Essen schnell einfangen können“ sagte Knöpfle, die über manches aber auch schmunzeln muss. Bei einem Elternabend sei ihr zugetragen worden, das ein Kind vermutet habe, dass „die Frau Knöpfle in der Mensa schlafe“, weil sie immer die letzte sei, die noch da sei und die erste, die morgens aufmacht.