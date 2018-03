Schillerschule öffnet ihre Pforten

Zahlreiche interessierte Bürger, Eltern und Schüler haben am Mittwoch den Tag der offenen Tür genutzt, um sich in der Erbacher Schillerschule einnmal umzublicken und die Gemeinschaftsschule kennenzulernen.

Mit musikalischer Umrahmung durch die Schulband eröffnete Schulleiter Karl Nusser am späten Nachmittag den diesjährigen Tag der offenen Tür in Erbach. Der Schulleiter begrüßte die in dem Vortragssaal der Schule erschienenen Gäste. Unter dem Motto: „Wir sprechen Sprachen“ begrüßte anschließend Schüler Christian das Publikum in englischer, französischer und spanischer Sprache. Das entlockte dem Schulleiter den Satz: „Wir haben viel Spaß an Sprachen und Musik!“

Karl Nusser klärte die Besucher über die Struktur und Arbeitsweise der Gemeinschaftsschule auf und berichtete, welche positiven Möglichkeiten die Schüler aus diesem System schöpfen können: „An der Schillerschule Erbach sind Lernen und Handeln zum einen leistungsorientiert, zum anderen deutlich geprägt von einem sozialen Miteinander, in dem unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich gefördert und auf Ausbildung und Berufsleben vorbereitet werden.“ In Erbach herrsche der Geist der Toleranz, des Vertrauens, der Rücksichtnahme, der Hilfsbereitschaft, der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, des Respekts und der Gewaltlosigkeit, unterstrich der Pädagoge.

Für die während des Vortrags aufgetretenen Fragen wurde schließlich eine Talkrunde einberufen. Der Schulleiter, drei Schüler und zwei Eltern stellen sich den Fragen aus dem Publikum.

Um sich ein Bild von dieser Schule machen zu können, gab es schließlich für die Besucher die Gelegenheit, sich ausgiebig in der Schule umzusehen. Geführt und informiert von den Schülern, lernten hier die Eltern die verschieden gestalteten und ausgerüsteten Räumlichkeiten kennen. Besonders wurde auf die Lernbüros hingewiesen, in denen ganz individuell auf den einzelnen Schüler eingegangen wird. Ebenso stellten sich noch die Schulsanitäter und die Schülermitverwaltung vor.

Eigenes Gemüse im Schulgarten

Abschließend kam auch noch die Mensa ins Gespräch, die ebenfalls zur Information aufgesucht werden konnte. Diese besitzt einen eigenen Schulgarten, in dem Gemüse angepflanzt wird, um es dann bei der Essenszubereitung zu verwenden.