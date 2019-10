Schelklingen-Hausen gewinnt in Ringingen

Im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A ist am Sonntag der SV Ringingen zu spät aufgewacht. Die Gäste des FV Schelklingen-Hausen rückten durch ihren Sieg den führenden Mannschaften näher.

SZ-Topspiel: SV Ringingen – FV Schelklingen-Hausen 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 Philipp Schleicher (9.), 0:2 Luca Schleiblinger (39.), 1:2 Jonathan Schmuck (86.). - Schon früh gingen die Gäste in Führung. Beim 0:1 hatte allerdings ein Ringinger Abwehrspieler nachgeholfen. In der Folge gewann der FV Schelklingen-Hausen mehr Zweikämpfe, während der SV Ringingen in der Anfangsphase nicht zu einem einzigen Torschuss kam. Zunächst wurden jedoch auch die Schelklinger Angriffe von der einheimischen Abwehr abgefangen. Das 0:2 war ein Sonntagsschuss: Gästespieler Luca Schleiblinger trat einen Freistoß aus 20 Meter so scharf ins Toreck, dass der einheimische Torhüter keine Chance hatte. Der Pausenvorsprung des FV Schelklingen.Hausen war verdient.

Nach der Halbzeitpause war der Gast zunächst weiter mehr am Drücker. Doch ab der 60. Minute verflachte das Spiel. Die Ringinger merkten, dass noch etwas zu holen war. Allerdings hatte Schelklingen-Hausen weiterhin die klareren Chancen. Ein Freistoß von Mario Sopic verfehlte knapp das Ziel und einmal rettete der Ringinger Torhüter bei einer Eins-gegen-Eins-Situation; in der 82. Minute verhinderte er mit einem Reflex einen höheren Rückstand. Als Jonathan Schmuck in der 86. Minute der Anschlusstreffer gelang, machten danach die Ringinger Druck. Die Gästeabwehr hatte auf einmal ihre Schwierigkeiten. Der Gästetorhüter zeigte Nerven, hielt den Ball zu lange, doch der fällige Freistoß brachte nichts ein. Die Ringinger hatten sich wieder auf die letzten Spielminuten verlassen. - Das Spiel der Reserven gewann der SVR 2:1.