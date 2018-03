Schützengilde zeichnet Mitglieder aus

Bei der Hauptversammlung der Schützengilde Oberdischingen hat der Vorsitzende Lutz Grütze verdiente und langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Darüber hinaus berichteten die Mitglieder des Vorstands über ein ereignisreiches Jahr.

So wurde zum Beispiel erst jüngst Anfang März der 60. Kreisschützentag in der Oberdischinger Festhalle ausgerichtet. Im November vergangenen Jahres fand wieder die beliebte Metzelsuppe im Schützenheim statt und auch die Beteiligung beim Jubiläum zum 250-jährigen Bestehen des Kanzleihofs war für die Schießfreunde selbstverständlich. Zusammen mit dem Liederkranz wurde die Bewirtung bei dem Oldtimertreffen im Juli übernommen. Auch das Vereinspokalschießen mit elf Mannschaften und 69 Schützen wurde sehr gut angenommen. Der Termin für dieses Jahr steht ebenfalls schon fest. Der beliebte Wettkampf findet heuer am 14. April statt.

Patrick Lang, Schieß- und Sportleiter, konnte über die Teilnahme der Oberdischinger Schützen an den Kreis-, Bezirks- und Württembergischen Meisterschaften berichten. Er selbst und Steven Blakowski konnten sich für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Im Wettkampf „Luftgewehr Herren“ erreichte Patrick Lang den 23. Rang und Steven Blakowski platzierte sich auf Rang 87. Jugendleiter Philipp Benski hätte gerne mehr Jugendliche, die sich für den Schießsport begeistern. Lediglich vier Junioren nehmen regelmäßig am Schießtraining teil. Mit einem finanziell erfolgreichen Jahr schließt Kassiererin Madeleine Wachter ihre Kassenbilanz für 2017 ab. Kassenprüfer Harald Raiber attestierte ihr eine tadellose Kassenführung.

Mit den Ehrungen verdienter Mitglieder endete die Versammlung. Lutz Grütze konnte so beispielsweise Alois Ils für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Schützengilde Oberdischingen auszeichnen. Weitere Ehrungen gingen an Joachim Huber für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft sowie Patrick und Philipp Benski für 10 Jahre. In Abwesenheit wurden Simon Diepold (10 Jahre), Steven Blakowski, Harald Gapp, Manuel Goll, Steffen Meyer, Christian Ohr, Matthias Weishaupt (alle 15 Jahre) sowie Nicole Schmid, Gabi Schwarzenbach (beide 20 Jahre), Timo Dopfer, Wolfgang Hess, Karl-Helm Rüdiger (alle 25 Jahre) und Tino Egger, Michael Knittel, Jürgen Sommer (alle 30 Jahre) ausgezeichnet.