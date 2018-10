Schüler sind von Ötzi fasziniert

Auch nach fast 90 Minuten Vortrag halten die Schüler aus den vierten Klassen der Erbacher Schillerschule still und lauschen gespannt der Autorin Gudrun Sulzenbacher, die auf Einladung der Stadtbücherei Erbach anlässlich des Frederick-Tags aus Südtirol angereist war. Natürlich hat sie auch Interessantes zu berichten: Von einem Mord, der vor 5000 Jahren in den Ötztaler Alpen geschah. Von einem Anführer, der fliehen musste. Von Pfeilspitzen aus Stein, von Kleidern aus Fellen und von einem deutschen Ehepaar, das sich beim Bergwandern verlaufen hatte und so zufällig die Mumie eines Menschen fand, der seit 5000 Jahren im Eis konserviert wurde.

Gudrun Sulzenbacher wurde mit ihrem preisgekrönten Jugendsachbuch über „Die Gletschermumie“, genannt „Ötzi“, weit über die Grenzen ihrer Heimat Südtirol bekannt. Ihre sympathische und begeisternde Art über wissenschaftliche Untersuchungstechniken, über Archäologen und die Konservierung im Museum zu berichten, wird nicht langweilig, sondern bietet im Gegenteil reichlich Anlass zu Fragen. Wer allerdings der Mörder des Ötzi gewesen war, diese Frage kann auch die Spezialistin nicht beantworten. „Am besten ihr schreibt eure eigene spannende Geschichte zum Ötzi“, rät die Autorin. Schließlich ist sie nicht nur Autorin, sondern auch Referentin für Lesedidaktik.