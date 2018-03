Schüler lesen um die Wette

Zum neunten Mal trafen sich die jeweils besten Vorleser der vierten Klassen im Kultursaal in Erbach zum Finale des Vorlesewettbewerbs der Viertklässler. Runde eins des Wettbewerbs erfolgte vorab in den Schulklassen, die im Unterricht ihre zwei besten Vorleser ermittelten und zum Wettbewerb entsandten.

So traten im Kultursaal Lorena Agaj und Lina Häring (Dellmensigen), Julia Höfer und Martha Reinl (Donaurieden), Mattis Luncz (Ersingen), Eren Özcan, Leonie Perschke, Emelie Jegl und Neo Müller (Erbach), Franka Burkhardtsmaier und Linda Geiger (Ringingen) an. Weil sie schon alle Sieger also „Champions“ in den Klassen seien, sei der Vorlesewettbewerb eben auch eine Champions League der Superleser, betonte Büchereileiterin Marianne Schneider.

Zunächst wurde ein vorbereiteter, zweiminütiger, danach ein einminütiger unbekannter Text gelesen. Der vierköpfigen Jury fielen die Entscheidungen nicht leicht, da sich alle als sehr gute Leser erwiesen. Die Sieger aus der ersten Runde hießen Julia Höfer, Linda Geiger und Lorena Agaj. Die beiden letztgenannten teilten sich dann den ersten Platz und waren somit Gesamtsieger des Vorlesewettbewerbs der Stadtbücherei Erbach. Zu Belohnung gab es für alle eine Urkunde und ein Buch, das die Büchertruhe Erbach für den Vorlesewettbewerb spendierte.