SC Berg holt gleich neun Titel

Die Bezirksmeisterschaften der Tischtennis-Jugend im Bezirk Ulm haben am Wochenende in Erbach stattgefunden. Der SC Berg nahm mit sechs Mädchen und zehn Jungen am Turnier in Erbach teil. Diese waren mit neun Bezirksmeistertiteln und zahlreichen weiteren Podest-Plätzen überaus erfolgreich.

Der SC Berg startete mit vier Teilnehmern bei den Jungen U11. Hierbei zeigte sich, dass die Berger Jungen zu den besten im Bezirk Ulm zählen: Moritz Leine erreichte das Viertelfinale der B-Konkurrenz, gleich drei Spieler erreichten das Halbfinale der A-Konkurrenz. Dort unterlagen Moses Spieß und Benjamin Wenger und belegten somit gemeinsam den dritten Platz. Nico König erreichte das Finale, wo er seinem Doppelpartner Maximilian Edele (TTC Witzighausen) zum Sieg gratulieren musste und damit den zweiten Platz belegte. Im Doppel wurden die beiden souverän Bezirksmeister. Den dritten Platz im Jungen-U11-Doppel belegte Moses Spieß zusammen mit Tobias Oed vom SV Thalfingen.

Bei den Jungen U12 nahm Linus Edel für den SC Berg teil. Er spielte sich durch gute Leistungen bis ins Achtelfinale, wo er knapp ausschied. Im Doppel erreichte er zusammen mit Josha Lauber vom TSV Erbach das Viertelfinale.

Felix Geiselhart stand für den SC Berg bei den Jungen U13 am Tisch. Er wurde Dritter in der B-Konkurrenz. Im Doppel mit Jannik Götz (SG Öpfingen) schied er im Achtelfinale aus.

Ein überragendes Ergebnis erzielte Richard Hammerschmidt für den SC Berg bei den Jungen U14. Auf Position zwei gesetzt, erfüllte er die Erwartungen, indem er sich klar bis ins Finale durchsetzen konnte. Dort traf er auf Philipp Assfalg vom SC Staig, der zu den besten Spielern des Jahrgangs in Baden-Württemberg zählt. Schon mit dem Sieg bei der Top-Zehn-Rangliste U15 hatte Hammerschmidt seine sportliche Entwicklung der vergangenen Monate eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nun gelang ihm wieder eine herausragende spielerische Leistung, die mit einem 3:1-Sieg und dem Bezirksmeistertitel belohnt wurde. Auch im Doppel war er erfolgreich an der Seite von Jonas Zielbauer (TSV Illertissen). Zum Einzel-Titel wurde auch noch der Titel im Doppel hinzugefügt.

Bei den Jungen U15 lief es für Felix Hoffman nicht wie erwartet. Er verlor im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Maximiliam Edele aus Witzighausen. Auch im Doppel schied Hoffmann im Achtelfinale aus. Die Jungen U18 wurden wie jedes Jahr in zwei Klassen unterteilt: die Jungen-U18-Standardklasse bis QTTR 1299 und die nach oben offene Extraklasse. In der Standardklasse starteten für den SC Berg Benjamin Schepers und Philipp Maunz. Schepers erreichte Platz drei in der Vorrunde und musste folglich die Endrunde in der B-Konkurrenz bestreiten. Dort war er jedoch der stärkste Spieler und wurde B-Bezirksmeister.

Philipp Maunz erreichte als Vorrunden-Gruppensieger die Finalrunde der A-Konkurrenz. Auch dort konnte er alle Spiele für sich entscheiden und somit den Bezirksmeistertitel erringen. Nach seinem U14-Erfolg am Vortag suchte Richard Hammerschmidt die Herausforderung und meldete sich in der Jungen-U18-Extraklasse. Auch hier überstand er die Gruppenphase souverän. Er wurde erst im Achtelfinale von Herren-Bezirksklasse-Spieler Daniel Fischer (SC Staig) gestoppt. Im Doppel kam Hammerschmidt an der Seite von Eric Meier (SC Vöhringen) bis ins Viertelfinale. Dort mussten die zwei eine knappe Fünf-Satz-Niederlage hinnehmen.

Nicht weniger erfolgreich als die Jungs waren die Berger Mädchen. Antonia Egle spielte bei U11 ihren allerersten offiziellen Wettbewerb. Mit dem Erreichen des Viertelfinales war sie dabei auch schon sehr erfolgreich. Die schon etwas erfahrenere Klara Dalheimer beherrschte ihre Gegnerinnen allesamt und wurde ungefährdet Einzel-Bezirksmeisterin der Mädchen U11. Gemeinsam wurden Antonia Egle und Klara Dalheimer Bezirksmeister im Mädchen-U11-Doppel.

Favoritin setzt sich durch

Bei den Mädchen U12 spielte Anna Scheuing ein sehr gutes Turnier, was am Ende mit dem zweiten Platz belohnt wurde. Erst im Finale verlor sie knapp gegen Lisa Ugowski (TSV Heroldstatt). Lea Scheuing wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann alle ihrer Spiele glatt mit 3:0. Somit wurde sie die neue Bezirksmeisterin bei den Mädchen U13. Sarah Koch holte sich dort den zweiten Platz.

Im Mädchen-U13-Doppel wurden die Cousinen Anna Scheuing und Lea Scheuing Bezirksmeister. Neben Emelie Endlichhofer ging auch Lea Scheuing bei den Mädchen U18 an den Start. Scheuing erreichte das Viertelfinale der A-Konkurrenz. Dort lieferte sie sich ein Fünf-Satz-Duell mit der späteren Vizemeisterin Kayra Bekir (TSV Illertissen), bei dem sie hauchdünn unterlag. Emelie Endlichhofer gelang in der Vorrunde kein Sieg, weshalb sie in der Endrunde in der B-Konkurrenz antreten musste. Dort lief es dann besser und sie holte sich den dritten Platz. Im Doppel schieden Endlichhofer/ Scheuing in der ersten Runde gegen die späteren Bezirksmeisterinnen Müller/Kuhn (TSF Ludwigsfeld) aus.

Im Mixed-Doppel U18 nahm Lea Scheuing mit Philipp Aßfalg vom SC Staig teil. Sie schieden im ersten Spiel gegen Antonio Lukic (SC Staig)/Alexandra Schillinger (TTC Witzighausen) aus. Klara Dalheimer, Lea Scheuing und Richard Hammerschmidt haben sich durch ihre Titel direkt für die württembergische Jahrgangseinzelmeisterschaft qualifiziert. Die Vizemeister Anna Scheuing, Sarah Koch und Nico König haben eine gute Chance auf eine Nominierung.