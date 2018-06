Sanierung der Ortsmitte kann beginnen

Beginnen kann in Erbach die „Sanierungsmaßnahme Stadtmitte“. Der Gemeinderat hat den nötigen Beschluss am Montagabend gefasst. Nun muss die Satzung veröffentlicht und die Sanierungsvermerke beim Grundbuchamt eingetragen werden, dann können Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, wenn sie Verbesserungen auf ihrem Gelände vorhaben und einen Zuschuss aus dem Stadtsanierungsfördertopf haben möchten, mit der Stadt einen Modernisierungsvertrag schließen. Beauftragt, als Träger der Sanierungsmaßnahme zu fungieren, wurde die LBBW Immobilien Kommunalentwicklungsgesellschaft (KE), mit Regionalbüro in Ulm.

Das Sanierungsgebiet beginnt grob am Gässchen „Am Bach“ und umfasst in östlicher Richtung den Bereich zwischen Erlenbachstraße und Erlenbach. Nördlich der Erlenbachstraße gehören der Bereich am Rathaus und die Grundstücke zwischen dem Fußweg zur Erlenbachhalle und der Oberen Gasse dazu. Die Stadt hat wie berichtet einen Antrag auf Aufnahme ins Landessanierungsprogramm gestellt, der vorerst mit einem Förderrahmen in Höhe von 1,17 Millionen bewilligt ist. 466000 Euro muss die Stadt Erbach als Eigenanteil beisteuern.

Beratung ist kostenlos

Private Vorhaben werden finanziell unterstützt. Abriss und Modernisierung oder Neubau können gefördert werden. Die Beratung der Eigentümer über die zahlreichen zu beachtenden Details ist kostenlos. Der maximale Förderbetrag ergibt sich aus einer Kostenermittlung des vom Eigentümer beauftragten Architekten. Sanierungen privater Gebäude, die den Sanierungszielen der Stadt entsprechen, sollen mit 20 Prozent der förderfähigen Kosten gefördert werden, was einen Zuschuss von maximal 50000 Euro bedeutet. Der Vertrag muss vor Beginn der Modernisierungsmaßnahme mit der Stadt geschlossen werden und hat die Eintragung im Grundbuch zugunsten der Stadt zur Folge.

Diskussionen gab es im Gemeinderat über die Zuschusshöhe und Dauer bei Abrissmaßnahmen. Beschlossen wurde letztlich, bis Ende 2017 einen Abriss mit 100 Prozent zu fördern und danach bis zum Ende der Gesamtmaßnahme am 31. Dezember 2022 noch 80 Prozent zu gewähren. Ursprünglich waren nur 60 Prozent über die gesamte Zeitdauer vorgesehen gewesen. Doch schon im vergangenen Verwaltungsausschuss war eine Erhöhung und Staffelung vorgeschlagen worden, die am Montag abermals erhöht und verlängert wurde. „Es dauert ja alles seine Zeit“, hieß es zur Begründung im Gemeinderat. Ziel der Abrissförderung ist es, einen Anreiz zu bieten, dass rasch in dem Sanierungsgebiet etwas vorangeht und Neues geschaffen wird.

Angewandt werden soll das sogenannte vereinfachte Verfahren, womit nur in Ausnahmefällen Bodenwertsteigerungen – die im Allgemeinen in Erbach nicht erwartet werden – abgeschöpft, also vom Zuschussbetrag abgezogen würden. Erbeten hat der Gemeinderat, dass Sonderfälle und insbesondere ablehnende Bescheide gegenüber Eigentümern im Gremium behandelt werden. Ein Beschluss dazu sei nicht notwendig, so Bürgermeister Achim Gaus. Es wäre in solch einem Fall in seinem Interesse, dass die Gemeinderäte involviert werden und die Stadtverwaltung nicht allein entscheidet. Der Gemeinderat kann laut Satzung über Ausnahmen von den Richtlinien entscheiden.

Ausgeschlossen von der Förderung sind aber laufende Instandhaltungsmaßnahmen und Luxussanierungen. Doppelförderung ist ebenfalls nicht möglich. Kurzfristig eingeräumte Langzeitmietverträge, um eine höhere Entschädigung bei Abriss und Umzug zu provozieren, laufen Gefahr, von vornherein schwebend unwirksam zu sein, mahnte Horst Weikert vom Sanierungsträger KE. Gefördert werden Maßnahmen ab Kosten in Höhe von 10000 Euro. Gefördert wird die Schaffung von Wohnraum bis 120 Quadratmeter, zum Beispiel durch Dachausbau, wobei mindestens eine Zwei-Zimmer-Wohnung geschaffen werden muss. Der geförderte Wohnraum darf zehn Jahre den ortsüblichen Mietzins nicht übersteigen.

Wunsch: weniger Verkehr

In dem 5,3 Hektar großen Sanierungsgebiet liegen sechs landwirtschaftliche Gebäude sowie 42 Haupt- und 22 Nebengebäude, vielfach mit Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sowie zusammen 85 Haushalten. 185 Personen waren dort zu Beginn der vorbereitenden Untersuchungen gemeldet. Eine Eigentümerbefragung hat stattgefunden, die von 38 Prozent beantwortet wurde, von denen keiner gegen die Aufnahme in das Sanierungsgebiet war. Neun Eigentümer bejahten die Frage, ob sie per Förderzuschuss aktiv an der Ortskernsanierung mitwirken würden. Im Untersuchungsgebiet befinden sich 23 Betriebe, von denen 17 auf die Befragung antworteten. 13 befinden sich in einem Mietverhältnis. Drei Betriebe planen eine Modernisierung oder Erweiterung, ebenso viele den Wegzug. Einer die Betriebsaufgabe. Beklagt werden von den Befragten vor allem fehlende öffentliche Parkplätze, aber auch Frei- und Kinderspielflächen. Auf ihrer Wunschliste steht die Reduzierung des Durchgangsverkehrs, ein Verbot von Schwerlastern, die Förderung von Betrieben sowie altersgerechter, bezahlbarer Wohnraum.

Als Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden können, nannte Horst Weikert den Abriss von Gebäuden an der Erlenbachstraße für die Neubebauung, die Gestaltung des Erlenbachufers, Schaffung öffentlicher Stellplätze, die Gestaltung des Kreuzungsbereichs Erlenbach-/Egginger Straße, die Modernisierung privater Gebäude und die Herstellung des öffentlichen Platzes „Stadtgarten“. Der Bürgermeister möchte, dass rasch Mittel abfließen, damit ein Aufstockungsantrag beim Land erfolgversprechend sein kann.