Russisch-orthodoxer Feiertag: Der eiskalte Weg gegen die Sünden

Zwischen Sonnenschein und Graupel, Temperaturen um den Gefrierpunkt: Zum vierten Mal fand unter diesen frischen Bedingungen am Sonntagnachmittag beim DRK-Heim am Ersinger Baggersee das Eisbaden statt. Rund 200 Christen nutzten den russisch-orthodoxen Feiertag Theophanie, um zehn Meter in den See zu laufen, mehrfach komplett unterzutauchen, sich zu bekreuzigen und von allen Sünden reingewaschen zu werden. Theophanie findet nach dem julianischen Kalender am 6. Januar statt, der dem 19. Januar im gregorianischen Kalender entspricht.

Zehn Meter vom Ufer entfernt befindet sich ein mit Seilen fixiertes orthodoxes Kreuz, das auf einer Styroporplatte befestigt ist. Dieses ist das Ziel der rund 200 Gläubigen, die aus dem Alb-Donau-Kreis und den angrenzenden Landkreisen an den kleinen Ersinger Baggersee gekommen sind. „Wenn jemand ins Straucheln gerät, bin ich mit meinem Neoprenanzug sofort bei ihm“, sagt Julian Steinborn vom DLRG Oberdischingen-Erbach. Er steht direkt am Ufer, hat die Gläubigen immer im Auge, die im Minutentakt sich ihres Bademantels und ihrer Schlappen entledigen und nur mit Badekleidung durch das eiskalte Wasser zum Kreuz gehen. Er freut sich, dass alle topfit sind. Das DRK war mit Helfern und Fahrzeug vor Ort und Alexander Sawazki betreute eine mobile Sauna, in der sich die Badenden sofort nach dem Verlassen des Sees aufwärmen konnten. „Acht Leute passen hier rein. Wenn jemand länger als fünf oder zehn Minuten bleibt, muss ich ihn herausbitten, denn die Sauna wird von fast allen Badenden aufgesucht. 200 Leute waren es heute schon“, sagt Sawazki.

Veranstaltet wurde das Eisbaden von Roman Pfeifle. Er ist Vorsitzender der deutsch-russischen Bruderschaft und vom Bund der Vertriebenen Ulm/Alb-Donau. „Bei uns sind alle Konfessionen willkommen, auch Juden und Muslime. Das Fladenbrot haben wir von einem türkischen Anbieter“, sagt Pfeifle. Seiner Parteizugehörigkeit ist es zu verdanken, dass neben Ortsvorsteherin Irene Paal mit der Ulmer Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer, dem Ehinger Landtagsabgeordneten Manuel Hagel und dem Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch auch hochrangige politische Prominenz dem Fest beiwohnte. „Haben Sie schon das Gulasch probiert?“, fragt Ronja Kemmer mit leuchtenden Augen, „das müssen Sie unbedingt probieren“.

Und schon bringt Viktoria Burghardt, Vorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Kreisgruppe Ulm und Neu-Ulm, Fladenbrot und ein Schälchen der zugegebenermaßen sehr leckeren Suppe mit Fleisch, Kartoffeln, Paprika und den richtigen Gewürzen. Um das DLRG-Heim herum stehen Hunderte von Zuschauern, die sich gerne mit Gulaschsuppe oder Kaffee und Kuchen aufwärmen. „Beim ersten Mal, vor drei Jahren, waren an anderer Stelle nur wenige Dutzend Menschen dabei“, staunt Viktoria über den Ansturm.

„Zuerst muss der Gläubige beim Pfarrer gebeichtet haben. Erst dann kann er sich wirksam durch das Untertauchen am Kreuz von seinen Sünden befreien“, erklärt Roman Pfeifle und ergänzt: „Von Freitag bis heute mussten die Gläubigen Fasten, kein Alkohol, keine Drogen, kein Fleisch, kein Sex. Wer aber im Wasser war, schenkt hinterher vielen Dingen mehr Beachtung. Es ist ein Fest der Familie und für die Gesundheit“. Vater Maxim hat zu Beginn des Festes in russischer Sprache eine Taufpredigt abgehalten, das Vaterunser wurde in deutscher Sprache gebetet. Vor dem Start hat Vater Maxim das Wasser gesegnet. „Damit es gegen die Sünden hilft“, erklären Edgar Winter und Hans-Jürgen Jahnke, beide im Bund der Vertriebenen aktiv. Wenngleich überwiegend Männer in den See gegangen sind, so waren doch auch etlichen Frauen dabei, und einige Kinder, die jeweils viel Applaus ernteten. „Letztes Jahr waren so viele Leute da, dass wir dieses Jahr gar keine Internetwerbung machen konnten, ansonsten hätten wir den Ansturm der Leute nicht bewältigen können“, sagen Roman Pfeifle und seine „rechte Hand“ Dmitriy Seebold. Beide sind mit dem Ablauf des Festtages sichtlich glücklich.